記者蔡琛儀／台北報導

曾以《山河令》紅極一時的大陸男星張哲瀚，卻在2021年因「靖國神社拍照風波」遭大陸全面封殺，而後他跨界成為歌手，並積極往海外發展，日前他前往首爾舉辦開唱，在彈唱完〈Going Off 了〉這首歌時，張哲瀚忍不住說：「剛演唱的這首歌，中文名『了』，是了結的意思，今天也想把一些事情做個了斷。」

▲張哲瀚強調自己很愛國。（圖／張哲瀚提供）

隨後他取下鋼琴前的麥克風，走到舞台中央，沉思片刻後說：「三年了，我一直沒有找到機會，跟所有人陳述當年的事實。但是現在，我想對所有人說，2018年的櫻花季，我沿著千鳥淵步道一路賞櫻，路過一個花園，當時並不知道身後是什麼。三年後看到新聞，當我想去解釋時，我已經失去了所有可以解釋的管道。」

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張哲瀚強調：「我是一個土生土長的中國人，我從來沒有、也永遠不會參觀、不會參拜靖國神社。我深愛我的祖國，是大家的信任和支持支撐我走到今天，謝謝你們。」說完，便對台下觀眾深深鞠躬表示感謝，並帶動台下觀眾一同高唱〈中國人〉，隔了三年再次為自己喊冤。

▲張哲瀚首度在首爾開演唱會。（圖／張哲瀚提供）

這也是他首次在南韓開唱，張哲瀚談及對於南韓留下的最深印象是，錄製競技類綜藝《中韓夢之隊》時，「當時一個人的信念、男人的勝負欲、以及為國爭光的榮譽感，激勵著我們。」還暢聊到此前對於南韓美食的印象，並與現場觀眾進行了有趣互動。此外除了全新編排的舞曲及多首新歌首唱外，舞台設計與服裝造型全面升級，在演唱〈無題〉時，他身著EHz· Z特別定製款藍色套裝，披戴翅膀造型亮相，宛若身披羽翼的騎士。