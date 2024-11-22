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金馬獎／入圍8項台灣卻無法上映！導演耿軍：這規則沒意思

記者許逸群／台北報導

第61屆金馬獎將在明（23日）盛大舉行，今（22日）中午先行舉辦入圍酒會。入圍最佳導演的楊曜愷、楊修華、徐漢強與耿軍一同出席，其中耿軍執導的《漂亮朋友》也在稍早獲頒「觀眾票選獎」。

▲▼第61屆金馬獎觀眾票選最佳影片獎得主《漂亮朋友》導演耿軍。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎觀眾票選最佳影片獎得主《漂亮朋友》導演耿軍（右）。（圖／金馬執委會提供）

耿軍執導的《漂亮朋友》以獨特的幽默和視角，聚焦在大陸的中年同志處境，共入圍了本屆金馬獎「最佳劇情片」、「最佳導演」、「最佳原著劇本」與「最佳原創電影歌曲」等8項大獎。不過，由於未中籤，所以得在金馬獎獲得「最佳導演」才能保證電影上映。

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對此，耿軍直言：「現在的規則是不公平的，這麼優秀的影片還要用這個規則沒意思，（入圍）直接上是對電影最大的尊重。」

▲▼ 《漂亮朋友》金馬首映-合照 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 《漂亮朋友》日前金馬首映。（圖／記者黃克翔攝）

另外，同樣入圍最佳導演的楊修華表示，前一部作品也來到今天，這次帶著《默視錄》就像「回家了」，也很開心越來越多東南亞電影的作品被看到；徐漢強則是提到《鬼才之道》上映至今要快要半年，能夠拿到金馬評審的肯定非常感激，感謝工作人員、演員的付出，且全力相信身為導演的他，不過電影大獲好評，他卻強調沒有改變「不當導演」的想法，「現階段想要休息，幫別人看案子啊，幫別人剪預告，退居幕後比較舒服。」

香港導演楊曜愷帶來同志電影《從今以後》，聽到台灣觀眾的各種反饋很開心，尤其是台灣可容許同志婚姻，放映之後讓台灣觀眾都非常感動，這對他來說是個很大的鼓勵。中國導演耿軍則是在昨天的放映忍不住哽咽，他表示：「電影真正跟觀眾見面，是電影真正完整的一刻。」

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