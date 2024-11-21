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瑀熙自信「全身都是真的」！　遭疑胸部動刀正面回應了

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙日前曾大方分享自己過去積極尋找各種豐胸方式，讓罩杯成功從A激增到C，最近更在結束直播後，面對觀眾對她外貌的好奇問題，透過IG限動幽默且坦然地回應，除了自信表示沒動刀之外，同時也貼出一張對比照，強調自己全身上下都是真的。

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

▲瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙坦言，自己經常被問及是否「動過刀」，尤其是身材稍有變化的時候，更容易成為網友關注的焦點。她在限動中分享一張兒時的照片：「只要我變胖或變瘦，都會被問，來來來，直接看一下我6歲時候的照片。」言語間充滿幽默感，大方展現自己對這類問題的從容態度。

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▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

▲瑀熙遭質疑外型有動刀。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

其中，還有觀眾針對瑀熙的胸部問題的私訊詢問她，為此瑀熙坦率回應：「全身都是真的喔！」並透露自己雖然過去曾經考慮過隆乳，但因考量到皮膚過於薄弱且擔心失敗的風險，所以最終選擇放棄，「看過很多失敗案例，真的會怕。」瑀熙還進一步提到，正是這段探索的過程，讓她學會如何自然變美，並成功建立屬於自己的品牌，「很幸運一路順利、過關斬將，到現在有了自己的品牌。」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

▲瑀熙表示自己全身都是真的。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

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瑀熙, 網紅, YouTuber

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