愛莉莎莎「基本月收入」公開！承認業配價漲高 搬家2次薪水也變了

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎最近在印度旅遊的時候，不忘與粉絲分享日常點滴。她21日便難得在社群網站公開基本的月收入，記錄做自媒體以來的三階段變化。

▲愛莉莎莎公開基本月收入。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎在Instagram限時動態透露，一開始在老家的時候，月收入最多是20至30萬，「但是每天熬夜傷身，跟家人吵架，人際關係也很不穩定。」

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▲愛莉莎莎在老家的時候，月收入最多是20至30萬。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



搬到萬華後，隨著風水有變好，愛莉莎莎的月收入提升到50萬左右，「純進帳沒扣掉支出」，但存不了錢，根據風水老師的說法是「這個房子的帶財能力已經達到它的極限了」。

▲▼愛莉莎莎搬到萬華後，月收入提升到50萬左右。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

如今搬到板橋，愛莉莎莎除了繼續做自媒體，還有斜槓當線上老師，「因此收入更可觀（翻倍），業配價碼也水漲船高（但一樣是進帳不包含支出）」，雖然沒有明說，但月收顯然已超過50萬。更可貴的是，她現在的工作與身心狀態已達到平衡，人際關係也很圓滿。