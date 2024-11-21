新加坡直擊／金憓秀深V「上下全開」　走一步白皙長腿被看光！

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（21）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，公開了多部即將上線的作品，韓劇包含朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》等，主演都公開現身打招呼。

▲《揭密最前線》由金憓秀、鄭星一主演。（圖／Disney+提供）

稍早，《揭密最前線》主演金憓秀、鄭星一一同現身記者會接受訪問，被問到拍攝趣事時，鄭星一回憶拍攝時曾有一隻活老鼠從他頭頂掉下來；金憓秀則是在拍動作戲時努力到大腿肌肉拉傷，因為本劇才剛殺青不久，兩人都記憶猶新。

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▲《揭密最前線》主演金憓秀、鄭星一接受訪問。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，鄭星一也表示拍攝《揭密最前線》時，整個劇組的氣氛都很好，讓他忍不住直呼「以後還會遇到這樣的劇組嗎？」一番發言讓金憓秀一聽忍不住笑了，兩人與導演也不忘提醒台下媒體，本劇即將在2025年1月上線，希望大家能夠多多關注。

▲《揭密最前線》主演金憓秀、鄭星一接受訪問。（圖／記者黃庠棻攝）

除了採訪之外，金憓秀的禮服也吸引了眾人目光，她穿著一襲黑色亮片禮服，胸前大開深V，秀出雪白春光，長裙襬正面開衩，只要一跨步就會露出白皙又修長的美腿，整個人的狀態閃閃發光。

▲《揭密最前線》主演金憓秀、鄭星一接受訪問。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，《揭密最前線》以揭露社會最重大罪行而聞名的新聞調查小組，由金憓秀、鄭星一、朱鐘赫主演，一行人決心偵破一樁二十年前涉及一位著名演員的失蹤懸案。

▲《揭密最前線》由金憓秀、鄭星一主演。（圖／Disney+提供）