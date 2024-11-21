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才20幾歲…小兒子突離世！　秦時孟痛哭：我甚至沒能見他最後一面

記者張筱涵／綜合報導

南韓Trot歌手秦時孟（진시몬）近日在YouTube頻道《蟋蟀娛樂》（베짱이엔터테인먼트）中首次談及小兒子離世的消息。他回憶這段傷痛過程，多次哽咽，情緒激動，令觀眾無不為之動容。

▲▼秦時孟。（圖／翻攝自YouTube／베짱이엔터테인먼트）▲▼秦時孟。（圖／翻攝自YouTube／베짱이엔터테인먼트）

▲秦時孟痛失年僅20幾歲的小兒子。（圖／翻攝自YouTube／베짱이엔터테인먼트）

秦時孟透露，小兒子長期居住於國外，獨自生活期間因心肌梗塞離世：「我的小兒子一個人住，突發心臟病時沒有人在身邊，等被發現時已經太遲了。我在凌晨接到消息後匆忙趕到醫院，但當我到達時，他已經離開了，我甚至沒能見他最後一面。」言語間充滿遺憾與自責，讓人感受到父親失去孩子的巨大痛苦。

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秦時孟回憶，自己忙於歌手事業，無法在孩子的成長中投入足夠的關注，是心中最大的遺憾：「我的小兒子很乖巧，但因為我要工作，他只能在奶奶的照顧下成長。」拚事業到後期稍有起色，曾租下一間價值韓幣4000萬元（約台幣100萬元）的全租房，努力與孩子一起生活，並安排孩子們與妻子前往菲律賓留學。

談及喪子的悲痛，秦時孟至今仍難以釋懷：「這一切對我來說像是一場夢，我分不清是真實還是幻覺，我甚至還會期待他給我發訊息。」在錄影當下其實小兒子的49日法會尚未舉行，說到這裡他忍不住再次深嘆了一口氣，並提到自己希望低調送走孩子，屆時也會以非公開方式舉行。

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