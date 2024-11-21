《土生花開－金枝演社》記錄台客天團戲裡戲外　影帝吳朋奉身影重現

記者蕭采薇／台北報導

《土生花開-金枝演社》記錄被譽為「台客戲劇第一天團」的金枝演社，台上台下的精采故事，已故三金影帝吳朋奉當年在劇團生活的珍貴畫面也收錄其中。金枝創辦人兼藝術總監王榮裕說：「希望大家歡喜來看戲，幸福帶回去，不管是什麼題材的作品，都會讓人有所思考，帶來正面能量。」

▲公視紀錄觀點《土生花開-金枝演社》，紀錄吳朋奉（中）早年在「金枝演社」的時光。（圖／公視提供）

金枝演社成立於1993年，汲取民間戲曲「胡撇仔戲」養分，以台灣原生的台語音樂歌舞劇聞名，多年來創作了數十齣好戲。不論是歡樂搞笑的經典《浮浪貢開花》，或今年八月首演的沉重歷史劇《西來庵》，皆以台灣元素作為創作核心。

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被稱作「二哥」金枝創辦人王榮裕說：「台灣人生活在一起，就像是命運共同體，每個族群都有自己的聲音，大家互相扶持、鼓勵，台灣才會更好。」《土生花開-金枝演社》更獨家重現已故影帝吳朋奉十六年前在劇團生活的日常與幽默對話。

▲公視紀錄觀點《土生花開-金枝演社》（左起）劇團創辦人王榮裕、紀錄片導演于永傑。（圖／公視提供）

王榮裕談及摯友吳朋奉滿是笑意，他說兩人認識於1989年小劇場運動時期，更曾經一同創辦「金枝演社」，瀟灑的吳朋奉卻以藝術家性格輕鬆面對，王榮裕笑說：「浮浪貢最大的特色就是不想擔責任、不務正業，藝術家就是不務正業，所以藝術家都是浮浪貢。」他也肯定吳朋奉認真耕耘演員角色的成就，「生命不會虧待你的，認真做都會有成就，這就是浮浪貢開花。」

▲王榮裕（右二）於西來庵劇場排練。（圖／公視提供）



「金枝演社」曾幾度面臨財務、疫情停演等危機，王榮裕感謝總有貴人相助，最終能以義演、募款等方式，和團員攜手走過低潮。王榮裕在特映會上感謝團員的付出，他感性的說：「每次排戲的時候都說不做了，但一演完就忘了痛苦，好像從來沒想過要放棄，我想是因為團員的共同意識，大家一起完成的成就。」2009年金枝走出劇場，全台走透透回饋鄉親，至今已經演出312場，感動了戲棚下無數老少觀眾。

▲王榮裕於《浮浪貢開花5》劇場排練。（圖／公視提供）

王榮裕說，「金枝演社」像個大家庭，團員一起吃飯、生活，希望能重溫家庭溫暖，藉此修補和母親的關係，他在片中回憶媽媽—已故歌仔戲國寶級生角謝月霞：「因為兒時沒有愛，我和我媽無法住在一起，所以我經營了一個像家的劇團，她能和兒子、孫子一起演戲，我覺得那是我母親最幸福的時候。」《土生花開-金枝演社》將於11月21日於公視頻道「紀錄觀點」首播。