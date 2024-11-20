「擋泥板女神」陳明真突神隱記者會！剛復出突暴瘦…友：很擔心

▲11月初，身形單薄的陳明真（左）赴澎湖演出舞台劇。（翻攝自陳明真臉書）



圖文／鏡週刊

今年57歲的陳明真，年輕時曾是擋泥板女神，過去為了照顧二個雙胞胎兒子，消失螢光幕多年，直到今年10月才算正式復出，在大愛電視劇《在光裏的人》飾演偏鄉醫師翁家明的妻子，不過卻在10月9日、戲劇的重要記者會當天缺席，演員群一字排開獨缺陳明真。

據友人和目擊民眾表示，陳明真10月現身榮總，而她的臉書也從10月6日就停更到11月10日才再po出自己的動態，時間點也相當吻合。11月初，陳明真飛到澎湖演出舞台劇，身形變得相當消瘦，也讓身邊的友人相當擔心。

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▲陳明真（右）今年初睽違多年再開金嗓，為電影《看到靈魂的那隻眼 師公》獻唱新歌，還一起出席廟宇活動。（翻攝自陳明真臉書）

陳明真在大愛新劇《在光裏的人》中，和翁家銘夫妻倆分隔台美兩地、她無條件支持丈夫為偏鄉服務，角色偉大情操讓陳明真很有感，這跟她復出接戲的原因不謀而合，「我現在拍戲的心願就是，我很願意演、甚至是客串一些正面的角色，不管觀眾看了是開心還是悲傷，都是在療癒自己，讓我們社會更良善，我覺得這是現在很需要的，因此很榮幸能參與。」



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