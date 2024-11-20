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金馬新導演分享創作起源！曾威量看上春風「同理心」　何妙祺詐騙案得靈感

記者蕭采薇／台北報導

「金馬61新導演論壇」19日下午在松菸多功能展演廳登場，由金馬影展執行長聞天祥主持，曾威量、邱陽、何妙祺、彭紫惠及王品文5位新導演入圍者一同對談，為23日登場的第61屆金馬獎頒獎典禮提升熱度。

▲金馬61新導演論壇（左起）曾威量、邱陽、王品文、彭紫惠、何妙祺。（圖／金馬執委會提供）*照片僅限金馬相關新聞使用

▲金馬61新導演論壇（左起）曾威量、邱陽、王品文、彭紫惠、何妙祺。（圖／金馬執委會提供）

《白衣蒼狗》導演曾威量來自新加坡，他透露原本想當記者，因為看到《海角七號》的幕後花絮被劇組與群眾感動，選擇來台念電影，爾後留下工作至今15年。《空房間裡的女人》導演邱陽表示爺爺是畫家、父親專長建築設計，在家人支持下到澳洲念電影，此前連照相機都沒碰過，從燈光助理等工作開始打下基本功。

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《春行》導演王品文畢業自政大新聞系，因校內劇場而接觸戲劇，自美國攻讀電影返台後，遇上另一位導演夥伴彭紫惠而有了此片合作。彭紫惠小時候自覺音樂念不贏哥哥，所以改學美術，大學時在女性影展當志工開啟了對電影的概念。

《我談的那場戀愛》香港導演何妙祺大學讀服裝設計，因一部關於內衣的電影找她做資料而開啟連結，之後成了編劇，第一次當導演，也把自己的文青魂加入愛情故事裡。

談及首部作品的創作起源，邱陽表示《空房間裡的女人》其實就是源自他的母親。他坦言小時候跟父母關係不太好，畢業後回老家住，才有了長時間觀察身為家庭主婦的母親的日常。母親後來對他分享人生的後悔與錯失，甚至包括與父親、及爺爺奶奶有關的種種祕密，他當時留下的許多觸動，使其寫下故事。

王品文提到《春行》最早是一則將伴侶大體留存家中的社會新聞。不同於她先前短片《軍犬》的外放，本片她想做更藝術性的嘗試。彭紫惠的加入提供了藝術性思維，包括鏡頭「應該像鬼一樣在房間角落觀看」。

▲金馬61新導演論壇（左起）曾威量、邱陽、王品文、彭紫惠、何妙祺。（圖／金馬執委會提供）*照片僅限金馬相關新聞使用

▲金馬61新導演論壇（左起）曾威量、邱陽、王品文、彭紫惠、何妙祺。（圖／金馬執委會提供）

何妙祺也是從愛情詐騙新聞發想故事，理出「愛情就是你想相信就是真的，沒有人可以否定你的主觀」的概念而創作。她笑說本想假扮中年寂寞婦女去做田調，但被對方敷衍未成功。

曾威量的故事來自真實經驗。他曾回鄉照顧母親，也包括目睹伯父病倒危急，眾人進不了家門，只因伯母不信任貼身照顧的緬甸幫傭女孩，以致沒留給她鑰匙。另外加上曾在台灣山裡拍攝短片過程，發現偏鄉社區居民的醫療困境，將累積觀察投入創作。

現場與談的新導演入圍作品都有演員被提名，吳君如以《我談的那場戀愛》問鼎影后。何妙祺笑稱一開始有人告訴她「新導演去找吳君如演戲是活得不耐煩」，但合作後發現根本並非如此，吳君如對待工作人員好，且主動問導演想要哪種表演方式。尤其一場在酷暑下的天橋上，又哭又笑的戲，在無法阻攔路人的情況下，何妙祺仍希望一鏡到底，吳君如也完全配合。

喜翔憑《春行》問鼎影帝，彭紫惠導演透露，喜翔至今仍會公開抱怨，電影把他戲劇張力較強的場面都剪掉，「因為我們要相反的，更迷人的內斂。」經過溝通，他與楊貴媚都交出動人的表演。

余艾洱以《空房間裡的女人》入圍新演員獎，邱陽表示她是看到招募主動報名「群眾演員」，選角導演注意到她的不同，試了女主角的戲，最後才雀屏中選。余艾洱向他透露自己曾念過上海戲劇學校，但後來從事的工作與電影完全無關。

曾威量提到以《白衣蒼狗》提名男配角的春風，表示自己不常聽流行音樂，是在YouTube上的實境節目片段，看到春風與一位地方媽媽邊烹飪邊聊天，該母親因談到過世的兒子太難過而離開現場，春風也沒管鏡頭仍在拍，馬上離去關照那位母親，曾威量看上他的同理心，認為他可以詮釋那個左右為難的移工老闆。新導演論壇完整影音紀錄將於金馬官方YouTube頻道上線。

 

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