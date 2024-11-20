國光女神愷愷赴陸「與周揚青簽經紀約」　傳新戀情是潮牌小開！

▲愷愷（右）與周揚青（左）是閨密，周揚青跟小豬感情鬧得滿城風雨，愷愷也參一腳替她打抱不平。（圖／翻攝自愷愷IG）

圖文／鏡週刊

至於與大根、大根孩子的媽牽涉頗深的前任愷愷，除了是哈林的外甥女，近年也轉戰中國大陸發展，與羅志祥前女友周揚青簽了經紀合約，閨密感情雖然要好，不過談到工作，她們依舊白紙黑字列得清楚，顯見公私分明，感覺得出周揚青要就是玩真的。

當時身邊人士也為愷愷分析，周揚青多年來的網拍事業已經經營得算有聲有色，愷愷先從她的模特兒做起，應能獲得不少曝光機會。

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▲愷愷以國光女神出道，在演藝圈人緣極佳，被網友攻擊也會親上火線反擊。（圖／翻攝自愷愷IG）

感情方面，去年本刊也拍到愷愷和新男友在街頭抱抱，該男親密勾著愷愷脖子，愷愷也依偎對方，約完會後還一起回到男方的家。當時根據愷愷身邊友人的打卡紀錄，與愷愷非常親密的男子應是經營潮牌的李凱。

據悉，去年1月愷愷返台過年就與李凱打得火熱，由於兩人相戀，愷愷為此也是對岸、台灣兩地飛，希望能好好維繫新戀情；但當時經紀人依然回覆本刊：「愷愷目前單身，請大家給點空間。」事實上與大根分手後，這幾年間愷愷據傳也有不少追求者，名單中出現了柯震東，還引發男方跳出來稱兩人認識十多年，請大家別捕風捉影。



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