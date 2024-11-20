懷秋爸爸離世！深夜PO父親舊照「忍悲7字告別」出席活動沒曝異狀

記者陳芊秀／綜合報導

藝人懷秋（張懷秋）19日深夜在社群平台PO出爸爸照片，寫下「爸爸我永遠愛你」，並加上日期「11/10/2024」，透露父親離世的消息。眾多圈內好友與網友留言安慰。

▲懷秋憑電影《角頭－大橋頭》大受矚目。（圖／記者黃克翔攝）

懷秋是團體「大嘴巴」成員，今年憑電影《角頭—大橋頭》中的「蠍子哥」角色大受矚目，在第61屆金馬獎提名裡被視為最大遺珠。他近日仍持續演藝活動，情緒並未表現出異樣，直到深夜發文悼念父親消息才曝光，令人大感衝擊不捨。

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▲懷秋悼念爸爸。（圖／翻攝自IG）

同時音樂人弟弟張懷顥也同時發文：「爸爸，願你安息，我相信無論你在哪裡，那裡的世界一定比這裡更加美好與平靜，今天有很多親朋好友和家人來看你，向你道別，也感謝你帶給我們的一切，你放心，我們會好好照顧媽媽，請你在天國裡快樂無憂，好好享受每一刻吧！這次的告別只是暫時的，我們再見。永遠愛你的兒子懷顥。」

圈內友人楊千霈在懷秋IG留言「Take care，爸爸離苦得樂」、蔡詩芸與王陽明夫妻也接連留言致哀，接著還小甜甜、高捷也留言關心。網友留言「節哀，希望懷秋不要太傷心」、「RIP保重自己」、「要好好吃飯，好好的照顧自己」、「節哀，照顧好自己，照顧好阿姨」。