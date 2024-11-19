記者蕭采薇／台北報導

曾以電影《下女的誘惑》、《分手的決心》揚名國際的韓國編劇丁瑞慶，今年金馬影展受邀來台舉辦大師課，她19日出席媒體茶敘，被問到為何筆下的女子都充滿魅力，丁瑞慶笑說：「大概因為她們都不太正常吧！」令全場大笑。丁瑞慶也透露，當年挖掘出金泰梨的過程更是充滿驚喜和命定。

▲南韓編劇編劇丁瑞慶《下女的誘惑》、《分手的決心》揚名國際。（圖／金馬執委會提供）

華人女星湯唯以《分手的決心》拿下百想影后，丁瑞慶回憶，因為自己很喜歡湯唯，所以不斷推薦給導演，最後才順利合作。丁瑞慶透露：「一開始朴導想寫浪漫題材的作品，但我說我不太會寫浪漫題材的作品，如果是湯唯的話我會試試看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

丁瑞慶笑說：「大家也許不相信，但我覺得自己有預知的能力。」她回憶最初是看新聞報導，得知湯唯在自己居住的盆唐區買了一塊地，「那時我就覺得，我有天可以和她一起喝酒。」如今成真，丁瑞慶笑說：「喝了很多。」她也稱讚湯唯，「她是有很多種魅力的女演員，第一眼會覺得很有神秘感，雖然不講話，但給人的情緒和感情都非常豐富，很像潘朵拉的箱子等著大家去發掘。」

▲湯唯以《分手的決心》拿下百想影后。（圖／劇照、車庫娛樂提供）

此外，電影《下女的誘惑》讓當時還是新人的金泰梨一夕爆紅，這回卻不是「預知」，丁瑞慶透露：「金泰梨就像是突然出現的。」原來當天為了選角，面試了超過300位以上的演員，但都沒有讓她很滿意的演員，剛好金泰梨是最後一位。

丁瑞慶回憶：「因為來徵選的人很多很多，但都沒有挑中適合的人選，會覺得『是不是最後不得已，一定要在這些演員之中挑選一位？』當時的心情是，反正還有一位，那就看看吧！也不差這最後一個。」然後金泰梨就這樣，有如命中註定般出現。

▲金泰梨當年演出《下女的誘惑》一夕爆紅，圖為《正年》劇照。（圖／Disney+提供）

丁瑞慶說：「當時金泰梨雖然是新人，但給人一種很有勇氣的感覺，她的眼神很堅定，不會因為要嘗試新東西而覺得懼怕，我會覺得她會因為想要去演好這角色而傾盡所有。」而後來金泰梨順利拿獎也成為一線演員，丁瑞慶笑說：「那時候她雖然是新人，但真的很有實力，得獎雖然沒想到，但的確覺得未來無論是甚麼角色，她都可以詮釋得很好。」

▲丁瑞慶笑說，自己筆下的女性魅力的來源，「因為都不太正常」。（圖／金馬執委會提供）

丁瑞慶首次來台，但她透露，早在學生時代就接觸了台灣很多新浪潮導演的電影，包括楊德昌和侯孝賢，她也很喜歡《牯嶺街少年殺人事件》。而近期很多韓國人非常喜歡到台灣旅遊，她聽過身邊很多朋友分享，自己此次來台讓她有非常棒的體驗：「台灣的東西比想像中好吃很多，台灣人很熱情也很親切。」