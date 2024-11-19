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小賴買房「慘遭友人詐騙」離譜過程曝　看屋內狀況傻眼...師傅也搖頭

記者蔡琛儀／台北報導

賴晏駒（小賴）推出新歌〈NEVER THE SAME〉，並上電台節目接受訪問，剛擁有人生的第一間房子的他，也在節目談到裝潢期間，被一位設計師朋友詐騙的故事。

▲▼賴晏駒（小賴）作客Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲賴晏駒（小賴）推出新歌〈NEVER THE SAME〉。（圖／Hit Fm聯播網提供）

這名朋友一開始打包票說，可以幫他把房子裝潢好，不會多賺他一毛錢，小賴心想是熟識的朋友，就放心交給他，接著開始溝通討論設計，前端都很順利，等到交屋後差不多要挑建材，結果對方卻失聯兩周才傳訊息：「我最近要住院動手術，能否等我出院？請再給我一些時間！」

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小賴這才察覺不對勁，馬上到新家現場，不看還好，一看傻眼，原本房子的一道隔間牆，硬生生消失不見，從兩房一廳變成一片空地，讓小賴傻眼：「我是買了什麼廣場嗎？」他再次聯絡設計師朋友，並嚴肅地告知：「請問當初溝通設計是哪裡出錯了嗎？我希望你身體健康，手術順利，如果你是騙我的，你真的會有報應！」不過最後朋友還是消失了，但卻還可以看到對方PO限時動態跑去唱歌。

▲▼賴晏駒（小賴）作客Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲小賴和「活力DJ」阿娟。（圖／Hit Fm聯播網提供）

而此時小賴本來住的房子租約快到期，如果新家沒有在時間內裝潢好等於有家歸不得，他趕快找了新的設計師繼續開工，結果被木工師傅發現，前一位設計師把冷氣的管線裝錯，將冷氣孔打在地板上，荒唐到連師傅說從沒看過管線這樣裝，主持人阿娟也驚呼：「這真的是太低級的錯誤了！」小賴說，那個管線已經救不回來，因此只好又做了小隔間遮冷氣管線。

他也表示，本來新歌可以更早發行的，就是因為新家多花了很多錢去裝潢，新歌計畫只好先喊停，把時間跟金錢都花在後續的補救跟監工，他也特別感謝新的設計師，也說現在想想，好險沒有讓之前那位設計師繼續做下去，不然這個家可能四不像。

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