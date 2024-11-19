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柳炳宰爆熱戀ing！大方約會被看到了　韓媒盛讚女方：外貌出眾

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人柳炳宰今（19日）被爆正和一位年輕美麗的圈外女性熱戀中，兩人約會的時候並不會多加遮掩，十分大方。

▲▼柳炳宰。（圖／翻攝自Instagram／dbqudwo333）

▲柳炳宰爆戀情。（圖／翻攝自Instagram／dbqudwo333）

據《JTBC》報導，柳炳宰正和年輕又長得很美的圈外女性正在交往，毫不避諱公開約會，甜蜜展現愛情。報導指出，這位女友雖非娛樂圈人士，但擁有出眾的外貌和不俗的社群媒體影響力，成為關注焦點。

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柳炳宰和女友在忙碌的工作中仍彼此關心，維持穩定感情。一名目擊者形容：「他們的約會非常自然，給人感覺非常契合，是一對讓人羨慕的情侶。」對此，柳炳宰的經紀公司Black Paper回應表示：「對於私生活的部分並沒有了解。」

除了戀情受到矚目，柳炳宰在工作上也有亮眼表現，除了固定出演綜藝節目《全知干預視角》，也將參加於12月3日首播的《越界的課堂》。此外，他於今年6月與前經紀人柳圭善共同創立經紀公司Black Paper，正式展開創業之路。

Black Paper致力於內容製作與創意藝術家管理，旗下製作的《少年少女，戀愛中》和《單身校友會》備受好評。柳炳宰曾透露，作為第一代YouTuber，他深刻體會到個人創作的限制，因此希望成為創作者們堅實的後盾，助力更多才華橫溢的內容創作者走向成功。

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