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古曜威豪砸300萬宣傳單曲！再送10萬現金回饋粉絲

記者許逸群／台北報導

「暖男歌手」古曜威於11月11日發行創作單曲《100種想你》，他的公司包下捷運西門站眾多大型電視螢幕，獨播MV廣告。不僅如此，古曜威除了豪砸300萬宣傳，現於台北、台中與高雄，已經有100台以上的公車車身廣告，以及十多個捷運站，更有10萬元現金挑戰賽要回饋給粉絲。

▲▼「暖男歌手」古曜威宣傳創作單曲《100種想你》。（圖／單純夢想文創事業提供）

▲「暖男歌手」古曜威宣傳創作單曲《100種想你》。（圖／單純夢想文創事業提供）

古曜威日前在忙碌的宣傳期工作空擋， 與團隊同仁前往了捷運西門站與自己的大型電視牆合影，也瞬間吸引眾多粉絲前來圍觀。看到大家的熱情，讓古曜威十分感動，他暖心地說：「距離上次發歌，也經過了一段時間，因此這次準備了很多獎金、禮物要回饋給粉絲們，感謝粉絲們一路來給我溫暖與力量。」

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▲▼「暖男歌手」古曜威宣傳創作單曲《100種想你》。（圖／單純夢想文創事業提供）

▲▼到處都可看到古曜威的「身影」。（圖／單純夢想文創事業提供）

▲▼「暖男歌手」古曜威宣傳創作單曲《100種想你》。（圖／單純夢想文創事業提供）

此活動廣受大家喜愛，更有來自新加坡的遊客留言，「每天經過西門捷運站都聽到這首洗腦的副歌。」也有許多人留言苦笑說：「好好聽，可是我失戀了，你靠她（慈妹）那麼近，能不失戀嗎？」等眾多宣告分手的留言，古曜威則一一回覆粉絲「不要難過，拍拍」，與粉絲的互動相當有趣。

古曜威經紀人透露，這次為了響應《100種想你》，不但要送出現金10萬元與以及iPhone 16手機，更會送出100盒代言的光曜時空膠囊。只要粉絲使用單曲在個人社群網站發表限時動態，以及到他網頁留言，就有機會抽到總獎金10萬元，以及手機，目前已有上千人參與。

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古曜威, 100種想你

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