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泫雅更新「新婚近況」　飛日本渡蜜月拍老公高甜視角照、捧蛋糕祝賀

文／妞新聞

韓國二代KPOP偶像團代表夫妻正式誕生啦！4Minute出身的性感小野馬「泫雅（HyunA）」與前男團BEAST、HIGHLIGHT成員「龍俊亨」，在歷經風風雨雨，從15年的好友昇華變成戀人，小倆口不畏外界輿論壓力，在今年10月11日攜手走上紅毯、舉辦非公開婚禮，多張浪漫婚紗照一公開羨煞全網。

低調婚禮1個月後

泫雅、龍俊亨第一個行程是？

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▲泫雅與龍俊亨舉辦非公開婚禮。（圖／naver

不同於螢幕前華麗、高調的風格，泫雅與龍俊亨的婚禮十分低調樸實，位於首爾的婚宴現場不但只邀請親友出席，也沒有邀請主婚人、藝人演唱祝歌，只能透過賓客的打卡照看到這一對新人的大婚現場，兩人更在婚禮後神隱超過1個月沒更新動態，直到稍早升格當人妻的泫雅才公開近況。

▲泫雅更新近況。（圖／IG@hyunah_aa，下同）

泫雅一連更新3則貼文、狂傳22張圖（泫雅好適合更新開放20張），原來默默與老公龍俊亨飛日本旅遊啦！小倆口從機場就黏踢踢登機，在日本當地除了幫泫雅拍了多張「老公高甜視角照」，人妻還在IG限時動態曬恩愛曬好曬滿。

照片中可以看到夫妻檔一起看東京鐵塔夜景、餐廳吃飯，龍俊亨還捧著蛋糕與老婆一起合影，明明不是週年紀念或彼此生日，卻超有儀式感，另外一張則是在逛街時對鏡子自拍，表情都超輕鬆幸福，散發新婚粉紅氛圍，看起來超甜蜜啊！

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Niusnews妞新聞, 泫雅, 龍俊亨

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