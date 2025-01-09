BL劇《看見愛》結局！金雲上空「衣櫃激吻」林宇　奶奶台下看全程

記者黃庠棻／台北報導

台日合資BL力作《看見愛》去年十月開播以來人氣持續飆升，不僅在獨播平台KKTV持續佔據台劇收視冠軍外，官方IG粉絲也突破1.4萬大關。《看見愛》昨（8）晚迎接大結局，主要演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、李悠、艾雨帆、陳柏文與主創團隊昨晚在三創CLAPPER STUDIO與劇迷同歡。

▲BL劇《看見愛》結局，主演金雲、林宇家人到場支持。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

劇中主演金雲的奶奶繼先前現身開播記者會後，再次力挺乖孫，被問到看金雲與林宇兩人精彩衣櫃裸身激情戲感想，奶奶興奮起身，360度轉圈對台上乖孫與台下粉絲狂比讚，臉上滿滿的驕傲。

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《看見愛》由台灣大鴻藝術與日本串流平台Video Market、Rakuten TV共同投資。大結局中，「姜楊CP」金雲和林宇突破堂哥陳柏文的二選一開槍考驗，更確信了對彼此的愛非常堅定。而先前在開播記者會上預告的「大型衣櫃互動」也終於曝光，金雲起床後發現林宇晚上依舊不習慣睡床，跑到衣櫃裡睡更有安全感，林宇雖有些自責，但金雲用手語告訴他「沒關係，我們以後時間很長」，誓言陪他一起擺脫過往恐懼。

▲BL劇《看見愛》結局，主演金雲、林宇狂撒糖。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

金雲與林宇裸上半身甜蜜共比手語對話，再轉移陣地到床上，包含金雲奶奶與媽媽、林宇爸媽都在台下一起「見證」這段高甜互動，林宇看完後害羞表示「很滿意！但沒想到會剪那麼多出來，以為會在衣櫃就點到為止。」看到奶奶大讚的金雲則開心說「其實我剛有發現她們來，心想『完蛋』，不知道她們看完會有什麼反應，不過看到奶奶反應很好，覺得很欣慰。」

▲BL劇《看見愛》結局，主演金雲、林宇狂撒糖。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

另一對「成王CP」林家佑與林詠傑的辦公室戀情也逐漸升溫修正果，兩人回到當初意外發生第一次的套房，對彼此告白，林詠傑深情從臉頰親到脖子，深情宣示「我會輕一點，不會像上次一樣！」兩人接連「床咚」對方後激吻纏綿，放送精實好身材，火熱互動令人看了臉紅心跳。

▲BL劇《看見愛》結局，林家佑與林詠傑有激烈床戲。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

林詠傑偷爆料「我本來以為會有更多欸，其實我們後面還有很多事情！」林家佑也坦言播出畫面太豐富，讓他看了超害羞「本來就想說要和大家一起看，有先做心理準備，但剛剛以為結束後又有一段，播完還加碼花絮，坐在台下反而有種被公開處刑的感覺。」

▲BL劇《看見愛》邀請粉絲一起觀看大結局。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

終映會上演員們分組玩手語傳情、POSE大賽比拚默契，最後「姜楊CP」、「成王CP」更準備親筆信，金雲對林宇深情告白「我會成為你的那朵雲，替你擋風擋雨，雲是不會讓林宇淋雨的，未來還有很多挑戰，我們一起闖。」

▲BL劇《看見愛》邀請粉絲一起觀看大結局。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

林宇也向金雲分享開拍以來的內心感觸，他說「我從不曾感到你對我有一絲絲的厭倦，在《看見愛》感受到了不曾感受的愛，因為你讓我覺得自己很特別，也不孤單。」

▲BL劇《看見愛》邀請粉絲一起觀看大結局。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



林詠傑曝接演《看見愛》遇到不少挫折，感謝林家佑一路陪伴「很多的瞬間是你陪在我身邊，拉我很多把，讓我知道自己可以做到很多事情，你是我的小太陽，《看見愛》播完不是結束，我會繼續做你的月亮，輕輕地保護你。」林家佑則向林詠傑說「我相信你可以做好自己，你也要相信自己的價值，在另一個世界成丰傑找到王信家，而在這裡我會穩穩地接住你。」真情流露的告白替《看見愛》終映會畫下完美句點。

▲BL劇《看見愛》邀請粉絲一起觀看大結局。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

終映會除台灣粉絲外，也吸引來自歐美國家的粉絲到場支持，顯現《看見愛》的超強魅力。《看見愛》全13集已完整在KKTV上架，劇迷期盼已久的寫真書1月15日上市，首刷附贈劇照小卡乙張（含親簽兩款隨機），戲劇小說1月22日接力上架，首刷附贈復刻拍立得乙張（含兩款隨機）。