ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾之喬生日海邊解放孕肚！　「臨盆倒數真實身材」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星曾之喬和藝人辰亦儒結婚4年，小倆口在8月公開懷孕的喜訊，更舉辦性別派對，正式宣布懷的是男寶寶，臨盆倒數、今（17）日迎來36歲生日的她，最近在社群分享一張站在海邊的獨照，渾圓孕肚的側面照隨之曝光。貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲曾之喬站在海邊曬孕肚。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

照片中，曾之喬穿著一件綠色無袖上衣搭配寬鬆下擺的設計，展現優雅與隨性的氣質。她頭戴一頂大大的草帽，肩上還背著一款黑色小方包，增添精緻感。她側身站立，臉上帶著淡淡的微笑，眼神悠然，呈現放鬆自在的狀態。背景是一片沙灘，天色接近黃昏，讓整個場景顯得格外浪漫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲曾之喬日前舉辦寶寶性別派對。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

曾之喬在文中感謝大家的生日祝福，同時也透露自己這幾年的心路歷程。她提到，今天一早醒來原本想在文中搭配一首特定歌曲，卻意外發現歌曲不在平台上，讓她感到「阿雜」，並幽默表示這是她第一次想要為貼文配歌，沒想到竟然遇到這樣的小插曲。

▲▼曾之喬（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲曾之喬宣布懷孕後仍維持不錯的身材。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

曾之喬坦言，過去幾年對她來說是特別且特殊的日子，這段期間，她經歷自我蛻變與全新的適應挑戰。她提到，大海在這段漫長的過程中扮演重要角色，幫助她溫柔地度過許多時刻，因此她希望在生日這天，把這份來自海洋的能量分享給粉絲。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

推薦閱讀

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了

大谷翔平豪宅被拍「至今只住飯店」！　沒辦婚禮…妻子娘家人發聲

大谷翔平豪宅被拍「至今只住飯店」！　沒辦婚禮…妻子娘家人發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾之喬, 辰亦儒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 友被暴雷《影后》氣炸連夜追！曾莞婷吐心聲「意外出賣導演嚴藝文」
  2. 直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元
  3. 六月看《影后》2台詞超有感！　罕吐愛情底線：忍不了就離開
  4. 嚴藝文突感觸眼淚潰堤！　楊貴媚見一幕也心疼哭了：無法想像
  5. 李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂
  6. 樂天啦啦隊女神桌曆奪銷售冠軍！　秀「106公分長腿」展現真實自我
  7. 曾之喬生日海邊解放孕肚！　「臨盆倒數真實身材」全被拍
  8. 直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了
  9. 2024環球小姐冠軍揭曉！　21歲丹麥佳麗奪冠「創首位紀錄」
  10. 羅時豐自爆「錯失合作許光漢」！　後悔推掉《鬼家人》認了：我好笨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366