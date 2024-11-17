曾之喬生日海邊解放孕肚！　「臨盆倒數真實身材」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星曾之喬和藝人辰亦儒結婚4年，小倆口在8月公開懷孕的喜訊，更舉辦性別派對，正式宣布懷的是男寶寶，臨盆倒數、今（17）日迎來36歲生日的她，最近在社群分享一張站在海邊的獨照，渾圓孕肚的側面照隨之曝光。貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲曾之喬站在海邊曬孕肚。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

照片中，曾之喬穿著一件綠色無袖上衣搭配寬鬆下擺的設計，展現優雅與隨性的氣質。她頭戴一頂大大的草帽，肩上還背著一款黑色小方包，增添精緻感。她側身站立，臉上帶著淡淡的微笑，眼神悠然，呈現放鬆自在的狀態。背景是一片沙灘，天色接近黃昏，讓整個場景顯得格外浪漫。

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▲曾之喬日前舉辦寶寶性別派對。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

曾之喬在文中感謝大家的生日祝福，同時也透露自己這幾年的心路歷程。她提到，今天一早醒來原本想在文中搭配一首特定歌曲，卻意外發現歌曲不在平台上，讓她感到「阿雜」，並幽默表示這是她第一次想要為貼文配歌，沒想到竟然遇到這樣的小插曲。

▲曾之喬宣布懷孕後仍維持不錯的身材。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

曾之喬坦言，過去幾年對她來說是特別且特殊的日子，這段期間，她經歷自我蛻變與全新的適應挑戰。她提到，大海在這段漫長的過程中扮演重要角色，幫助她溫柔地度過許多時刻，因此她希望在生日這天，把這份來自海洋的能量分享給粉絲。