亞莉安娜演壞女巫「導演是臺灣裔」　超狂卡司曝光…還有楊紫瓊！

記者黃庠棻／台北報導

由知名臺灣裔美國電影導演朱浩偉執導的奇幻鉅作《魔法壞女巫》將於11月21日推出，為了讓台灣觀眾可以更了解奧茲國的奇幻世界，電影公司特別打造一座作《魔法壞女巫》電影主題聖誕樹，即日起至2025年1月1日在美麗華百樂園1F水舞廣場展出高達12米的巨型聖誕樹。

▲《魔法壞女巫》即將上映。（圖／環球影業提供）

導演朱浩偉表示，開拍的第一個星期很順利，我們讓亞莉安娜做了各種表演和即興喜劇，她在床上跳上跳下，還不小心從陽台欄杆摔下來，以及情緒激動的戲份，也拍了舞蹈戲份，使用了道具和特效，還被一張報紙打到臉，尤其她都穿著高跟鞋做表演讓我們超緊張。

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▲《魔法壞女巫》由臺灣裔美國電影導演朱浩偉執導。（圖／環球影業提供）

亞莉安娜則表示「光著腳能做的事，穿高跟鞋也能做，而且會做得更好，因為我們早就習慣了，不穿高跟鞋才會覺得很奇怪。」

▲《魔法壞女巫》即將上映。（圖／環球影業提供）

《魔法壞女巫》是關於經典童話故事中奧茲國女巫不為人知的故事，由葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃飾演艾法芭，一名因為她擁有罕見的翠綠色膚色受到世人誤解的年輕女子，她仍未發掘她真正的力量；以及葛萊美獎得主以及專輯全球暢銷的流行天后亞莉安娜飾演格琳達，一個大受歡迎的年輕女子，因為擁有特權並野心勃勃因此全身散發閃亮光芒，然而她卻仍未發掘她真正的內心。

▲《魔法壞女巫》即將上映。（圖／環球影業提供）



這兩個年輕女孩是奇幻世界奧茲國希茲大學的同學，她們認識後就建立了出人意表卻親密堅固的友情。她們在遇見奧茲國大巫師之後，彼此之間的友情就變了樣，人生也各自踏上不同的道路。

▲《魔法壞女巫》即將上映。（圖／環球影業提供）

格琳達一心一意追求知名度的野心使她受到權力的誘惑，艾法芭則下定決心要忠於自我，並且對她身邊的其他人忠心不二。而這對她的未來將造成令人意想不到和令人震驚的後果。她們在奧茲國的冒險旅程最終將決定她們的宿命，讓她們分別成為好女巫格琳達以及西方壞女巫。

《魔法壞女巫》堅強的演員陣容還包括奧斯卡獎得主楊紫瓊，她飾演希茲大學雍容華貴的校長莫里貝爾夫人；喬納森貝利飾演費耶羅，一名狂野不羈和無憂無慮的王子；東尼獎入圍者伊森斯萊特飾演博克，一名樂於助人的小矮人學生；瑪麗莎博德則是首次演出電影，她飾演涅莎蘿絲，同時是艾法芭最喜愛的妹妹；以及傳奇演員和流行文化象徵人物傑夫高布倫，他飾演傳奇的奧茲國大巫師。

▲《魔法壞女巫》即將上映。（圖／環球影業提供）

其他的角色還包括芬尼和心心，他們是格琳達身邊兩名滿肚子陰謀詭計的跟班，分別由喜劇演員楊伯文以及布朗溫詹姆斯飾演；一名專門為這部電影量身打造的全新角色柯多小姐，由東尼獎入圍者基拉賽特爾飾演；四度艾美獎得主彼得汀克萊傑則為羊教授迪拉蒙博士配音。

▲《魔法壞女巫》即將上映。（圖／環球影業提供）