「超萌聲優」上坂堇踩點便利商店：太厲害　隔空乾高粱酒全場嗨了

記者吳睿慈／台北報導

日本知名聲優上坂堇16日一連舉辦2場粉絲見面會，與粉絲在台北三創生活園區（CLAPPER STUDIO）共度歡樂時光，現場除了台北粉絲，還有遠從高雄、屏東，甚至有海外東京、香港等地前來參加的歌迷。她現身透過中文「大家好！我是上坂堇」打招呼，揭開見面會序幕。

▲上坂堇隔空與粉絲乾杯。（圖／好玩國際文化提供）



過去曾訪台，上坂堇懷年台灣美食，「對吃過的酸菜白肉鍋念念不忘，昨天（15日）一抵台馬上就去品嚐這想念的味道」，她特別提到很想朝聖台灣便利商店，「我覺得台灣的便利商店很厲害，除了有很多新奇的東西外，也賣很多有關動漫的商品，非常好逛。」

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▲上坂堇特地換了2套服裝與粉絲互動。（圖／好玩國際文化提供）



本身喜歡喝酒的她，主持人推薦可以品嚐「高粱酒」，台下粉絲熱烈回應：「可以加梅子、氣泡水或者稍微冰凍後喝。」她馬上開心地表示：「聽起來很棒的感覺！喝酒的時候可以跟大家一起喝的話，一定會更好喝，今天活動結束後的慶功宴，想要跟工作人員一起喝看看。」雖然沒辦法跟全場粉絲一起喝，但她還是高舉空氣酒杯示意裝了高粱酒，馬上跟全場喊著「乾杯」，互動非常可愛。

▲上坂堇與粉絲合照。（圖／好玩國際文化提供）



一連2場的粉絲見面會，上坂堇展現滿滿誠意，2場以不同的服裝登場，與全場粉絲熱絡互動，讓所有粉絲都感到幸福滿滿。她表示：「今天真的跟大家一起度過了很棒的時光。一直都很期待能與大家面對面的交流，這次可以舉辦粉絲見面會，真是太開心了。而且發現大家日文都聽得懂，也對動漫相關非常了解，能夠聊得很愉快，真的非常非常開心。我會繼續努力，盡快再來台，大家一定要再見面。」

▲上坂堇長相可愛獲得很多粉絲喜愛。（圖／好玩國際文化提供）



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