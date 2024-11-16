玖壹壹洋蔥瘦身變帥了！「整個人小1號」撞臉林宥嘉　光頭造型曝光

記者吳睿慈／台北報導

本土天團玖壹壹成員「洋蔥」瘦身有成，他靠著近來星運大開，首次收到個人手遊代言，一個人拍廣告、演唱主題曲，他笑說「感覺還不錯」。而他暴瘦之後被稱讚「很像林宥嘉」，害羞表示「不敢當」，只是這次在代言主題曲MV裡與許多辣妹互動，瘦身後連豔福都跟著來。

▲玖壹壹洋蔥瘦身有成。（圖／悟空數位行銷有限公司提供）



洋蔥首次拿下個人手遊代言，他以光頭造型演出，與許多辣妹互動大享艷福，「粉絲看到光頭造型覺得驚艷，大家都說很適合，當天很多工作人員以為我是真的剃光頭來拍，看到成片好多人說我好敬業喔！我自己也滿滿意的！」

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近來瘦身有成，記者問變帥了是否有覺得人氣看漲？洋蔥說：「很多人都說瘦了很像林宥嘉不過真的不敢當，也很多人說『我剛剛在路上看到很像你的人！』最後發現真的是我XD，或是覺得現在的我，是『長得很像瘦的我』，人氣方面沒有特別大的感受。」

▲玖壹壹洋蔥敬業以光頭造型現身。（圖／悟空數位行銷有限公司提供）



而他這次還特別為《決戰！異世大唐》填詞改編知名歌曲「LOCAL」，透過歌詞，訴說現今太多讓玩家不滿的遊戲假福利廣告亂象，但因熱愛遊戲，希望在眾多遊戲產品中能找到一款真正照顧、理解玩家需求的好遊戲的玩家心情。

▲玖壹壹洋蔥瘦身帥到撞臉林宥嘉。（圖／悟空數位行銷有限公司提供）



同時傳達《決戰！異世大唐》提供給玩家們首創送「代金券」、終身每週送兩百抽真實福利與減壓機制，讓玩家們無負擔輕鬆遊玩，享受遊戲快樂。手遊主題曲〈大唐Send〉已於YouTube頻道上線公開。