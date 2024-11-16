Weki Meki解散！金度延「遊英被傳引退」　親解答課程：將轉型演員

記者張筱涵／綜合報導

韓星金度延所屬團體Weki Meki於6月解散，她在8月的時候被發現到倫敦遊學，近日登上金鍾旼全新網路節目中透露，其實是為了更精進演技，去參加短期的表演課程，展現出作為演員的熱忱與努力。

▲金度延未來想繼續精進演技。（圖／翻攝自YouTube／메리고라운드）



金度延在節目中分享出演電影《變形蟲少女們和學校怪談：建校紀念日》的經歷，並談及表演對她的意義。她表示：「表演不僅讓我學到很多，也幫助我成長為更好的人，讓我感受到自我拓展的快樂。」當被問及是否正式轉型為演員時，她坦言：「是的，現在正在努力成為一名專業演員。」

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此外，金度延透露，前幾個月有到英國學習表演，參加了當地電影學校的短期課程：「英國有許多電影學校提供短期課程，這次的學習讓我感到非常有收穫，也希望未來能有機會再次進修。」她強調，這並非一時衝動，而是對於嘗試新挑戰的渴望所致。

金度延也在節目中展示了隨身包包內的物品，包括雞胸肉、英文筆記本和日記本等：「這本日記記錄了我在英國學習期間的筆記和感受。」被金鍾旼讚嘆充滿活力並對表演抱有熱情。

▲金度延到倫敦遊學其實是上表演課。（圖／翻攝自YouTube／메리고라운드）