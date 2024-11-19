小孟老師／11月19日星座運勢　射手賺錢小心陷阱

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：同事間有默契

感情：坦誠處理問題

財運：深入了解客戶

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：牡羊

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雙子座

工作：多閱讀有收穫

感情：伴侶互動甜美

財運：虧損部位止血

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

天秤座

工作：即將美夢成真

感情：培養共同興趣

財運：破財危機解除

幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：態度決定一切

感情：打扮得宜加分

財運：留意危機處理

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：雙魚

金牛座



工作：做好投資計劃

感情：多為對方著想

財運：規避投資風險

幸運色：白色

貴人：魔羯

小人：獅子

處女座

工作：事業大展長才

感情：接納對方缺點

財運：善用資本工具

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：商業互動交流

感情：體現關愛之深

財運：記得保持彈性

幸運色：亮紅色

貴人：獅子

小人：射手

天蠍座

工作：績效有所提升

感情：行為表達忠心

財運：家用預算調整

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：處女

雙魚座

工作：把名利放後面

感情：單身遇見桃花

財運：控制容易出錯

幸運色：黃色

貴人：射手

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：自然成功結緣

感情：解開彼此誤會

財運：套牢危機解除

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：天秤

獅子座

工作：客戶溝通順暢

感情：尊重彼此個性

財運：適應全球經濟

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：雙子

射手座

工作：自信強人緣好

感情：增進友誼時機

財運：留心套牢陷阱

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。