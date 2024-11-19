ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／11月19日星座運勢　射手賺錢小心陷阱

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：同事間有默契
感情：坦誠處理問題
財運：深入了解客戶
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：牡羊

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：多閱讀有收穫
感情：伴侶互動甜美
財運：虧損部位止血
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

天秤座

工作：即將美夢成真
感情：培養共同興趣
財運：破財危機解除
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：態度決定一切
感情：打扮得宜加分
財運：留意危機處理
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：雙魚

金牛座

工作：做好投資計劃
感情：多為對方著想
財運：規避投資風險
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子

處女座

工作：事業大展長才
感情：接納對方缺點
財運：善用資本工具
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：商業互動交流
感情：體現關愛之深
財運：記得保持彈性
幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：射手

天蠍座

工作：績效有所提升
感情：行為表達忠心
財運：家用預算調整
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：處女

雙魚座

工作：把名利放後面
感情：單身遇見桃花
財運：控制容易出錯
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：自然成功結緣
感情：解開彼此誤會
財運：套牢危機解除
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤

獅子座

工作：客戶溝通順暢
感情：尊重彼此個性
財運：適應全球經濟
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：雙子

射手座

工作：自信強人緣好
感情：增進友誼時機
財運：留心套牢陷阱
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

被觀眾當面讚「比張曼玉美」！　吳君如當場慌了：不知怎回應

被觀眾當面讚「比張曼玉美」！　吳君如當場慌了：不知怎回應

汪建民逝世1個月…　8年女友發文喊話「知道你沒有離開」

汪建民逝世1個月…　8年女友發文喊話「知道你沒有離開」

南韓20萬YTR性侵13歲女粉「同居2年侵犯34次」　家暴老婆還偷拍

南韓20萬YTR性侵13歲女粉「同居2年侵犯34次」　家暴老婆還偷拍

樂天女神登BBC！啦啦隊遭質疑「物化女性」　發聲：外表只是一環

樂天女神登BBC！啦啦隊遭質疑「物化女性」　發聲：外表只是一環

伍佰開演唱會隔空嗨喊「中華隊去日本！」　球迷敲碗：當應援團長

伍佰開演唱會隔空嗨喊「中華隊去日本！」　球迷敲碗：當應援團長

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

被觀眾當面讚「比張曼玉美」！　吳君如當場慌了：不知怎回應

汪建民逝世1個月…　8年女友發文喊話「知道你沒有離開」

南韓20萬YTR性侵13歲女粉「同居2年侵犯34次」　家暴老婆還偷拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／岡田將生親發聲證實結婚！「我們從好友變夫妻」情定高畑充希
  2. 萬秀洗衣店只開7個月被迫關門！張瑞夫悲認巨大損失　店長也哭了
  3. 岡田將生爆閃婚「導演秒刪文意外證實」！日網心碎潮：請假一星期
  4. 快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白
  5. 炎亞綸桃色風暴後零收入「3個月代言回籠」！　認了要退居幕後
  6. 小孟老師／11月19日星座運勢　射手賺錢小心陷阱
  7. 買到「假貨Labubu」氣pupu！　「水晶主播」王宜安生日一肚子火
  8. 《原子》男星才認愛陸450萬博主 又爆談情學霸女歌手…親密畫面曝
  9. 岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果
  10. 林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366