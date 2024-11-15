Rain、金泰希「情侶裝日本旅遊」被偶遇　高甜約會照網讚：像新婚

文／妞新聞

「Rain（鄭智薰）」與「金泰希（金泰熙）」自2013年被《Dispatch（D社）》拍到約會認愛、2017年步入禮堂，今年已經邁向結婚8周年啦！小倆口不僅各自事業有成，還大方合體拍攝代言廣告，浪漫愛情故事、超甜私下日常羨煞全網，是韓國演藝圈公認的銀色模範夫妻，不過卻也深陷過「婚變傳聞」。

拋2寶偷放風約會？

網友偶遇「巨星夫妻」在日本

挺過烏龍出軌傳聞後，鄭智薰與金泰希依舊愛得低調，之後也鮮少在檯面上合體，不過最近有中國網友在日本京都偶遇一對亮眼的男女在餐廳吃飯，男方戴著墨鏡、穿著緊身棕色高領毛衣以及牛仔褲，澎湃胸肌、太平洋寬肩還有巨星氣場一看就知道身份不凡，一旁的女生穿著低調的針織外套，頭戴棒球帽卻也擋不住逆天美貌。

▲有網友在日本偶遇Rain與金泰希。（圖／naver ）

沒錯！超吸睛的CP檔，就是鄭智薰與金泰希本人，兩人似乎暫時拋下家中2寶，與好友們一起在日本旅行，全程沒有特別遮掩、也沒有戴口罩，就像一般旅客一樣在鬧區人擠人吃飯，就算發現粉絲在拍攝，也很親民地與大家打招呼，絲毫不覺得被打擾。

▲Rain、金泰希在日本旅行。（圖／naver ）

另一組畫面可以發現，兩人在別的行程時，穿著的白上衣、卡其褲似乎是「同色系情侶裝」，Rain還時髦的披上灰色針織衫，小倆口有如熱戀期的小情侶一路說說笑笑，照片公開後話題延燒回韓國、登上各大新聞版面，網友紛紛大讚：「超像新婚旅行」、「不像老夫老妻像20代小情侶」、「太甜蜜了～」。

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