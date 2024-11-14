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《A面》張寗扮印度裔媽媽　請原型母親台詞1句1句全都錄

記者蕭采薇／台北報導

問鼎第61屆金馬獎最佳劇情短片的《A面：我的一天》，光是打磨劇本就修改40多次，因為關於印度華人移民的故事。選角耗時1年，一度使人誤會出現好萊塢與孟買的印度籍演員毛遂自薦，最後由曾提名金鐘獎及台北電影獎的張寗擔綱女主角。張寗透露先請角色原型母親錄下所有台詞音檔，一句一句揣摩學習。

▲《A面：我的一天》蔡承桓（左）與張寗。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

▲《A面：我的一天》張寗飾演印度籍媽媽。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

該片描述小男孩阿飛的暑假即將結束，但仍有一個錄音作業「我的一天」尚未完成，為了趕緊補救，他請印度籍的媽媽幫忙一同錄音。這個作業不但錄下印度華僑移民的真實故事，也錄下這位母親用心良苦的另一面。

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郭若琦2021年創立了金魚企劃、圈起來映畫2家製作公司，專門開發具國際觀兼普世價值的故事，因而發現了華僑移民第三代的温景輝導演的成長故事，片中的暑假作業就是他當年學校的要求。她認為印度華人移民文化特殊，但台灣小孩人人都有在暑假最後一天趕作業的回憶，如此夾帶趣味的母子故事有足夠的感人成分。

▲《A面：我的一天》蔡承桓（左）與張寗。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

▲《A面：我的一天》故事原型是「華僑」而非印度血統，選角時被很多人誤會。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

故事原型是「華僑」而非印度血統，她回憶選角時被很多人誤會，甚至收到來自好萊塢、孟買等地的毛遂自薦Model Card。耗費1年海選演員，最後，由張寗擔綱這位曾移民印度又回到台灣生活的媽媽一角，小男孩則由11歲的蔡承桓飾演。

張寗看完劇本，甘願扮醜上陣，得知原型是導演母親，她坦言：「我很不要臉地請劇組一句一句錄正版母親講台詞的音檔給我，也安排跟她餐敘，還去逛印度商店，都讓我有很棒的機會觀察。從模仿再延伸到日常生活，最有挑戰的就是語言和口條，謝謝劇組不厭其煩一句一句陪我練習。」她笑稱自己當時練習到自己的7歲兒子都聽不懂她講話，才稍微放心。

▲《A面：我的一天》蔡承桓（左）與張寗。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

▲《A面：我的一天》蔡承桓。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

為了與素人小朋友培養「母子」默契，她感謝劇組先讓他們去了動物園、大魯閣棒壘球打擊場、娃娃機店，跟劇本無關的地方玩了好幾輪，拉近距離後才開始排練每一場戲，「我深信在這樣戲外的熟悉下，無論戲中母子間的不耐與衝突有多深，鞏固在底層的連結與羈絆都還是存在的。」

製作人郭若琦特別感謝今年以《默視錄》入圍金馬獎最佳原創音樂的福多瑪，他所選的音樂有助定調《A面：我的一天》裡的台灣「印度風」生活，讓觀者很快能進入故事。本來郭若琦曾想去購買印度當地猶如五月天等級的流行歌，但百般困難聯繫不到印度唱片界而作罷。改由福多瑪編寫原創歌曲後，再請熱愛唱卡拉OK的導演父親獻唱。

▲《A面：我的一天》蔡承桓（左）與張寗。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

▲《A面：我的一天》提名金馬獎，長片版劇本也順利入選今年優良劇本獎。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

《A面：我的一天》曾入圍金馬創投，如今提名金馬獎，長片版劇本也順利入選今年優良劇本獎。郭若琦表示，參與金馬創投與其它相關工作坊對於新銳團隊受益良多，收到許多影視圈前輩們既溫暖又嚴格的建議，「我們心臟都蠻大顆的，常常哭著回家開會後，又打開電腦視訊繼續討論。」她感謝前輩及補助金評審們不吝給予意見，才有如今的小小前進。

▲《A面：我的一天》蔡承桓（左）與張寗。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

▲《A面：我的一天》張寗請角色原型母親錄下所有台詞音檔，一句一句揣摩學習。（圖／圈起來映畫有限公司提供）

短片近日陸續放映後，郭若琦很榮幸收到不少前輩演員們的回饋，甚至接收到希望參演的聲音。長片版劇本仍在打磨中，她透露將會添加父親角色以及更多關於印度移民生活在當地的著墨，預計2年內修改完成，希望邀請更多海內外的影人朋友們一起參與這個國際合製計畫，打造出一個即使不懂中文也能被感動的家庭故事。

 

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