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蔣偉文兒子得這怪病 煎熬366天 痛哭自責怎會把兒子養成這樣

記者葉文正／台北報導

蔣偉文第8本料理書《地方爸爸蔣偉文的101款無麩質便當》全面上市，書中藏有他對過敏兒滿滿不捨的「洋蔥」！101款便當菜色，是他366天送無麩質料理便當到兒子學校的成績單，他笑說自己從中激發出無比潛力，獲得不少有趣點子和創新的料理，而2個兒子見他天天下廚，久而久之對料理產生興趣，甚至追起日前大火的節目《黑白大廚》，出考題要蔣偉文比照辦理。
▲蔣偉文與兩個帥哥兒子。（圖／艾迪昇提供）

▲蔣偉文與兩個帥哥兒子。（圖／艾迪昇提供）
蔣偉文的大兒子Jackson從小吃這個也癢，吃那個也抓，有時還會因為嚴重的異位性皮膚炎導致皮膚紅腫、起疹子，晚上癢到抓破皮流血，哭著說難受！看著懷中哭泣的兒子，蔣偉文忍不住落淚，心中自責：「我怎會把兒子養成這樣！」經過抽血檢驗，確定大兒子是麩質過敏，只要含有小麥，舉凡餅乾、吐司、麵包、漢堡、水餃、披薩都不能吃。不捨兒子受苦，蔣偉文下定決定，天天燒菜，中午幫大兒子送上無麩質料理愛心便當。
▲蔣偉文與兩個帥哥兒子。（圖／艾迪昇提供）

▲蔣偉文又推出新書。（圖／艾迪昇提供）
蔣偉文這一送，就持續了366天到學校送便當，和兒子在校門口「面交」過程，成為他最珍惜的父子時光、最珍貴的回憶，蔣偉文感性說：「雖然只有短短幾分鐘，但Jackson會跟我聊聊上午課堂發生了什麼趣事？同學又說了什麼誇張好笑的故事。」有時兒子甚至會帶兩、三個好麻吉來，一起猜「盲盒」裝什麼好料，也順便讓蔣偉文見識一下他在班上的好人緣。在蔣偉文的調理下，兒子的過敏反應舒緩許多，也慢慢可以適應學校的營養午餐，蔣偉文笑說自己也可以從便當特訓班畢業了。
▲蔣偉文與兩個帥哥兒子。（圖／艾迪昇提供）

▲蔣偉文天天幫兒子送便當。（圖／艾迪昇提供）
成為地方爸爸，天天洗手作羹湯，老婆問他：「你小時候、年輕時，有曾想像過現在下廚的模樣嗎？」蔣偉文不禁細想，下廚從不在他人生選項，但為了家人、小孩，自己冥冥中有種使命感，註定要慢慢具備料理的能力，也因此能力幫助同樣有麩質過敏的家庭，他說：「我很感謝料理讓我和孩子的內心更靠近。」還感性地表示，能將爸媽愛吃的糖醋排骨、珍珠丸子傳承給我的下一代，是件很幸福的事。《地方爸爸蔣偉文的101款無麩質便當》全面開賣中。

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