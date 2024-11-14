鼓鼓揪粉絲種1200棵樹救地球　還暖心幫它取名

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓近日擔任植樹大使，活動原定於11月2日舉行，但因颱風影響而延期，他本想帶著患有阿茲海默症的媽媽一起種樹，但活動改期後無法實現。他說，他的樹就是媽媽的樹，他與粉絲一起種下的樹苗，都代表著他與媽媽的親密情感。

▲鼓鼓擔任植樹大使。（圖／相信音樂提供）

這次的植樹活動在宜蘭壯圍海岸線舉行，活動當天台北陰雨不斷，但鼓鼓抵達宜蘭後天氣放晴，召集粉絲參與這項具有意義的活動。他感性地說，看到粉絲如何抵達現場，感覺就像看著大家一起長大。

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他也與粉絲共同種下近1200棵樹苗，為地球永續與環保出一份力，並種下屬於自己的一棵樹，並將它取名為「呂小樹」，期待它能在10至20年後茁壯成長，成為守護海岸線的英雄，他也揪粉絲為每棵樹做上獨一無二的記號。

▲鼓鼓為自己種的樹取名。（圖／相信音樂提供）

活動最後，鼓鼓選唱他的百萬點閱人氣歌曲〈當我變成我們〉，並說：「因為是『我們』一起種的樹，才讓這一切更別具意義！」其實鼓鼓從大學起就很喜歡到宜蘭衝浪，與宜蘭有著深深緣分的他也相約粉絲們明年等小樹長大再一起回來看看，有機會的話也想和大家一起去衝浪。而近期鼓鼓也正在醞釀新的音樂創作，並準備耶誕節與跨年的演出。