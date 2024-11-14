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47歲韓國元祖花美男「元斌」要復出了　息影14年近況曝：在挑劇本中

文／妞新聞

韓國演藝圈帥哥旁邊還是帥哥，但其中國民度登頂的除了公認的「四大公共財產」，還有被喻為是「三彬」的玄彬、金宇彬、元斌3位韓流影劇代表男神，不過比起前2位有在持續發表新作品，因為深邃五官、小麥色肌膚、零死角逆天顏值加上獨一無二的氣質受封「元祖花美男」的元斌，卻已經息影超過14個年頭。

元祖花美男要復出了？

47歲吃防腐劑神顏成傳奇

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▲元斌以經典神劇《藍色生死戀》全球爆紅，在2015年與演員李奈映結婚。（圖／naver 

元斌於1995年出道，1999年時主演電視劇《愛我好不好》嶄露頭角，接著隔年以經典神劇《藍色生死戀》全球爆紅、晉升一線男星地位，更憑藉電影《大叔》拿下韓國大鐘獎影帝，卻在聲勢最高之時，在2015年與演員李奈映結婚，獲得人夫、新手奶爸2個新身份後就在螢幕前徹底消失，據聞推掉無數鉅資戲劇邀約的他，只偶爾在拍攝廣告時亮相，短暫又燦爛的演藝生涯堪稱傳奇。

▲元斌息影14年。（圖／naver 

1977年出生的元斌，今年已經滿47歲，雖然已經淡出演藝圈多年，每次亮相都因為彷彿吃了防腐劑的逆齡神顏引起高度討論，前陣子更有民眾爆料偶遇故事，透露在烹飪課上遇到一代男神本尊，本人「凍齡到像少年」、為人也超親民，讓網友們大呼：「要偶遇本人比登天還難」。

老婆、好友二度認證

元斌新劇本預熱中

▲韓綜《社長的耳朵是驢耳朵》。（圖／Youtube／KBS Entertain，下同）

原來不只一般民眾難遇到，近日播出的綜藝《社長的耳朵是驢耳朵》中，主持人們就在感嘆連藝人都很難遇到元斌本人，這時節目中與元斌、李奈映銀色夫妻檔私下好到會一起出遊的知名設計師池春熙就說話了！ 她先是釐清外界誤會元斌引退的傳聞，表示：「元斌不是不想演戲，應該是覺得壓力很大」，接著繼老婆之後再度認證：『一直有在挑選新作品的樣子。』

在看完李奈映拍攝的應援影片後，她也隔空更新男神近況：「李奈映越來越美了！老公元彬也變得更成熟，成為更帥氣的男人」，事實上去年李奈映在出席新作品《朴河京旅行記》發佈會時就鬆口『老公努力的看新劇本中』，等於雙重認證復出有望。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

43歲爸爸長這樣？韓元祖男神「元斌」最新近況曝光，24年前畫面一對比全網驚呆

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Niusnews妞新聞, 元斌, 池春熙

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