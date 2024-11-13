AV女優內戰！　明日花綺羅遭後輩怒控「直播詐騙」開撕內幕曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名已退役AV女優明日花綺羅，突然遭後輩白濱希發文指控「詐騙」。白濱希稱自己參加了明日花綺羅的直播活動，送出了價值約10萬日圓（約台幣2萬）的禮物，還抽中明日花的簽名T恤。然而，兩個多月過去，她卻遲遲未收到該獎品，白濱希爆料，後來得知明日花不願意寄出T恤，甚至不打算退款，還將她所有的聯絡方式封鎖，讓她十分失望。

▲白濱希指控明日花綺羅詐騙。（圖／翻攝自白濱希X）

權益受到損害，白濱希決定將事情公開，並在X上公開發文，表達自己的不滿。她在貼文中表示，「身為粉絲花了錢卻受到這樣的對待，真的非常難過。」發文一出立刻就引起廣大網友關注，不少人建議她向警方報案，白濱希則透露已向警方諮詢，警方建議她親自到案說明，看得出尚未正式提起法律訴訟。

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▲白濱希公開發文指控。（圖／翻攝自白濱希X）

至於明日花方面，目前尚未表態。不過，AV達人一劍浣春秋根據部分先前流出的對話內容，指出明日花不爽白濱希很久了，認為對方透過她的名氣來擴展自身的社群知名度，甚至是誹謗，白濱希曾造謠稱明日花利用直播索取粉絲禮物，甚至收取金主資助。針對這些謠言，明日花在對話中一一否認，表示不希望再聽到白濱希的名字，目前她正在蒐證，準備採取法律行動。

▲傳明日花綺羅很不爽白濱希。（圖／翻攝自明日花綺羅Instagram）

對於T恤的事件，明日花澄清表示自己已寄出了所有獎品，形成了雙方「各說各話」的局面，不過，一劍浣春秋發文中提到，有消息稱明日花可能會在法律準備完成後，以一篇長文公開回應，並出示證據來駁斥白濱希的指控。