黃小柔結婚10年胖8公斤　如今瘦到49公斤　秘方大公開

記者葉文正／台北報導

女星黃小柔從女子演唱團體出道，團體解散之後轉往主持及戲劇等方面發展，2014結婚後育有2子1女，家庭生活十分美滿。上月慶祝結婚10周年，特別一家人拍婚紗照作為紀念；拍照前為保持最佳狀態，黃小柔事前也做足準備功夫，刻意瘦身務求以最佳狀態拍下最美一刻。當然，老公對她的身材也是給予100分滿分。



▲黃小柔上月跟老公小孩一起拍結婚10週年照片，她認為最好拍照紀念。(圖／黃小柔提供)

黃小柔透露生了小孩後，體態便不能像少女時代，加上年紀愈大新陳代謝更是愈來愈慢，吃得小脂肪一樣在身體堆積，有時更是連喝口水都會長胖的感覺。黃小柔大方分享多年來維持體態方法。她說：「目前體重是49公斤，高峰期曾有57公斤，如今差上8公斤，真的很誇張。」



▲黃小柔之前發福。(圖／黃小柔提供)

她對吃有忌口，就是戒掉一切澱粉，飯、麵包等不吃，醬料也要零糖，一切循序漸進的進行。黃小柔除了靠飲食調整外，也很積極運動，即使瘦下來之後，她也沒暫停運動，目前體脂肪約18%，她分享一個禮拜盡可能有三次的有氧如Zumba輪流搭配空中瑜伽，每次約一小時，強烈建議一定要選擇自己喜歡的運動項目，才有助於真正的持之以恆。



▲黃小柔上月跟老公小孩一起拍結婚10週年照片。(圖／黃小柔提供)

很多家庭因為有小孩後，吃的份量變大了，因為小孩吃不完，最後怕浪費都被媽媽吃下肚裡，因此，媽媽也意外增胖了。問到黃小柔有沒這樣問題時，她笑得開心說：「不可能的，我會飲食上控制份量，即使出門吃飯也一樣，都點得剛好，不夠吃再加點，食物不能浪費。」



作為人妻、女兒、自己，她如何排列？她想也不想說：「自己、人妻、女兒。」她解釋先把自己顧好，才可以專心當人妻，照顧家庭，再來也能安排當女兒的本份，女人，身份很多，最不能的就是沒有了自己。」



近年專心家庭外，演藝工作也一直沒停止過，除上通告外，近年自媒體興起，她也帶著老公、小孩一起入鏡，談家庭、講講兒女經，都讓大家看到她另一面，當然影片反應也十分不錯。亦因為她的形象佳，口條好，黃小柔也受各大廠商喜愛，業配代言密密接，一個月1-15個找上門，讓她賺得開心快樂同時，也可以兼顧家庭。