記者田暐瑋／綜合報導

南韓天氣播報員金娜靜（김나정）臉蛋甜美、身材火辣，也曾是模特兒，近日出國時意外捲入吸毒風波，她突然發文坦承在菲律賓吸毒，接著又稱如果搭上飛機可能會死掉，需要人協助向韓國大使館求助，一連串胡言亂語的發文引發關注。

▲金娜靜坦承在菲律賓吸毒。（圖／翻攝自金娜靜IG）



據《每日經濟》報導，金娜靜日前到菲律賓馬尼拉旅遊，12日上午開始在IG狂發限時動態，先是稱自己生命安全受到威脅，需要協助，同日下午又發文坦承吸毒，「我在菲律賓吸毒，自願自首，我擔心會死掉，現在沒辦法登機。」並向駐菲律賓的韓國大使館求助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金娜靜狂發詭異限動。（圖／翻攝自金娜靜IG）

此外，金娜靜還拍下下榻飯店的大廳照片，「這裡是馬尼拉康萊德酒店，我的生命有危險，我甚至不能去機場，因為我很害怕，連計程車都叫不到，請幫幫我，請打電話給大使館，我想回韓國。」沒多久又改口稱一搭上飛機感覺就會死掉，但這些文章隨後就被刪除。

駐菲律賓韓國大使館表示，雖然沒有證實情況是否真的緊急，但在可行的範圍內提供了幫助，金娜靜目前已從菲律賓返回韓國，具體細節則不便透露。此事傳回韓國引發高度關注，一名網友在韓網發文，表示已經向首爾麻浦警察署局檢舉金娜靜吸毒一事，認為金娜靜涉嫌違反毒品管制法及運輸毒品罪，要求警方進行調查。

▲金娜靜狂發詭異限動。（圖／翻攝自金娜靜IG）



金娜靜畢業於梨花女子大學醫學系，曾擔任春川KBS記者、K-Weather天氣預報員，因為打扮火辣一炮而紅，也出演過SBS電視台的《黑羊遊戲》節目，更曾在2019年贏得男性雜誌「Miss Maxim」選美比賽冠軍。

▲金娜靜。（圖／翻攝自金娜靜IG）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！



