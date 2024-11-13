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邪教風波燒進演藝圈！台北朝熹宮掀負面話題…傳曾莞婷多女星捲入

【邪教風波燒藝圈】演藝圈掀台北朝熹宮話題　傳曾莞婷及幾位女星都捲入

▲傳出曾莞婷（右）經常造訪的台北朝熹宮，有複數人士與該宮廟的負責人林翊綺有財務糾紛，而且金額有至百千萬元之譜。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

由於日前「邪教」成為台灣娛樂圈的重要關鍵字，也成了即時新聞的流量密碼，可見從心靈成長與精神信仰都是閒話家常的材料；無獨有偶，位於北市安和路上的「安和財神廟（台北朝熹宮）」除了是網路熱議話題，在演藝圈中也有不少耳語，而且偏向負面居多。根據廟中人士流出的情報，聽過曾莞婷的名字。

【邪教風波燒藝圈】演藝圈掀台北朝熹宮話題　傳曾莞婷及幾位女星都捲入

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▲「台北朝熹宮」頗具人氣，服務項目包括通靈問事、觀音法門靈修、催眠、超渡法會、冤親債主、情感諮詢與事業前景、歷代祖先、前世今生等。（圖／鏡週刊提供）

【邪教風波燒藝圈】演藝圈掀台北朝熹宮話題　傳曾莞婷及幾位女星都捲入

▲10/4，14:02，一臉素顏的林翊綺走到宮廟門口拜拜，拜完又走進去。（圖／鏡週刊提供）

巧合的是，近來曾莞婷的曝光量極大，主持《小姐姐請回答》先是被傳逼宮藍心湄的《女人我最大》，結果又澄清且被證實4個月就收攤，總之成了即時新聞寵兒；其他包括電影《鬼們之蝴蝶大廈》，今年戲劇《X ！又是星期一》《省省吧！我家富貴發》及《你好，我是接體員》《秘書俱樂部》還有《影后》；《影后》的記者會上，她無預警淚崩也成為焦點，突然情緒起伏大到在場人都傻眼。

【邪教風波燒藝圈】演藝圈掀台北朝熹宮話題　傳曾莞婷及幾位女星都捲入

▲本刊實際透過社群預約問事，沒想到當時已經排到明年中，現更是已到明年8月了。（圖／鏡週刊提供）

此外，曾莞婷更說：「在這行業堅持這麼多年，這是最好的歸屬嗎？還是有其他可能？」她也坦言：「我會開始回想，現在的我開心嗎？身為公眾人物不能悲觀負面、要展現出很堅強、很棒。但我也有很脆弱的時候。」加上她說「要開始學會怎麼找自己，出道時間這麼久，沒有很正式的肯定，我也知道我可以肯定自己，為什麼要別人來肯定妳？走越遠越茫然。」不停提問的話中顯得狀況其實聽來迷惘。


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