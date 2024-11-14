穩交8年首公開放閃！　Rado曝約會Apink普美「1習慣堅持」

記者張筱涵／綜合報導

「黑眼必勝」Rado（宋周英）在13日播出的綜藝節目《節儉男人》中，展示了自己嚴格的健康生活方式，與STAYC蒔恩共進晚餐時，自帶糙米飯的舉動以及健康囉嗦成為了節目亮點。他還提到，與女友尹普美約會時，同樣會遵循健康飲食原則。

▲Rado和普美約會時也會自帶糙米飯。（圖／翻攝自YouTube／엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널）



當天，Rado帶蒔恩前往一家鰻魚湯店，並拿出自己準備的糙米飯，以便配合他的飲食習慣。此時，棚內嘉賓李昇勳好奇地詢問他是否與尹普美約會時也會如此，Rado爽快回答「是的」，表示即便在約會中也堅持自帶健康餐食，不過他也尬笑表示，只準備了自己的份。

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▲Rado出門都會準備自己的糙米飯。（圖／翻攝自YouTube／엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널）



席間，Rado還不斷向蒔恩分享健康飲食建議，提醒「吃飯時不要喝水」並建議多攝取鹽分以避免貧血，結果讓蒔恩逐漸露出疲憊表情。Rado自豪地提到，吃飯的時候速度總是會放慢，還會定期去做汗蒸幕來維持健康，儘管他在飲食和生活習慣上相當重視健康，但令人意外的是，他從來不去做健康檢查，奇特的個性引起熱烈討論。