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曹佑寧認親密關係「火還很旺」：95有加滿！　潘綱大耍狠瞪路人

記者蕭采薇／台北報導

電影《刺心切骨》日錢在金馬影展舉行星光首映，曹佑寧和劉修甫片中飾演兄弟檔，故事也以擊劍為背景，導演劉慧伶曾是新加坡擊劍國手，坦言靈感除了鄭捷案外，也包含自己和自閉症哥哥的故事。曹佑寧則坦言，很早就關注劉修甫，「他長得很漂亮啊！」

▲▼《刺心切骨》金馬影展首映-劉修甫、曹佑寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲《刺心切骨》劉修甫、曹佑寧飾演兄弟檔。（圖／記者周宸亘攝）

曹佑寧在片中努力修復和弟弟劉修甫的感情，被問到現實中如何修復？他表示無論是哪一種關係，最重要的是要有耐心，一直到「熄火」為止，至於現在火是否還旺，他羞回「95有加滿！」而他被金馬評審點名是遺珠，曹佑寧說：「滿開心的，我今年當演員差不多第10年，覺得有被討論是做演員滿大的鼓勵。」

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片中曹佑寧飾演擊劍選手，某次比賽因失控行為入獄，更讓飾演弟弟的劉修甫受到隊友排擠冷落。他形容角色坐牢時家裡人都沒來看他，之後回到社會 想盡辦法找到弟弟，「他是個很有自信、很會說謊、會觀察的人，尤其擊劍時會有 不一樣的自信感。」

▲▼《刺心切骨》金馬影展首映-劉修甫、曹佑寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲《刺心切骨》導演劉慧伶（中）曾是新加坡擊劍國手。（圖／記者周宸亘攝）

曹祐寧說當初知道是由劉修甫演弟弟的時候滿開心的，「因為滿關注他的，長得很漂亮、很帥，一看到他就把他當弟弟了！」他形容劉修甫比想像中更斯文，「是個斯文的弟弟、很有內涵的人。」劉修甫則說曹祐寧很照顧人，尤其超級會用頭髮，「他無時無刻關注我們的頭髮。」

▲▼《蟲》金馬影展舞台Photocall-李夢苡樺、吳映蓉、潘綱大。（圖／記者周宸亘攝）

▲《蟲》（左起）李夢苡樺、吳映蓉、潘綱大。（圖／記者周宸亘攝）

此外，電影《蟲》同日於金馬影展首映，演員劉韋辰、潘綱大、吳映蓉、李夢苡樺出席受訪。電影中劉韋辰無法開口，他私下也整整一個月沒說話，他笑說：「後來覺得滿輕鬆，因為有些局不講話其實也滿好。」潘綱大則是在片中耍狠，導演要他在路上找路人對視，並試著不要把眼神飄開，他笑說：「我都挑一些比較和善的人來看。」

 

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刺心切骨, 曹佑寧, 劉修甫, 潘綱大, 金馬影展

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