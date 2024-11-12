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周天成到馬祖　小朋友拿出島民證要簽名　原因曝光了

記者葉文正／台北報導

為傳遞社會正面能量，內政部指導，台灣真英雄執行委員會、與三立電視慈善基金會共同主辦，2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄，獲獎人名單已經正式出爐，羽球國手周天成為頒獎典禮擔任活動大使，特別撥空在左營國家運動訓練中心，拍攝了宣傳影片，當時周天成接獲邀請一口答應，他表示台灣真英雄所要傳達的精神，真的很令人感佩，周天成說各領域都有一直默默付出的人，「願意犧牲自我成全別人，這樣的人非常偉大」。

▲周天成目前是世界前十。（圖／三立提供）

▲周天成目前是世界前十。（圖／三立提供）

周天成在影片中，展現精湛的羽球球技，也在鏡頭前呈現精實的日常訓練，為了捕捉羽球場上各種最佳視角，拍攝團隊動用了空拍機，讓周天成覺得很新鮮又充滿挑戰，「只要空拍機經過，球就會有點亂，路線很不規則，我在想可以考慮日後訓練時、加入空拍機」，影片除了記錄了周天成專注的神情，也看到他良好的身材體態，問他如何維持，周天成說對於飲食的控制，他一直很嚴格自律。

▲周天成目前是世界前十。（圖／三立提供）

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▲周天成溝通攝影內容。（圖／三立提供）

在台灣羽球一哥周天成身上，有很多勵志的故事，有很多人將周天成當成英雄，他用什麼心情看待這件事，周天成說「我會提醒自己要做好一個榜樣，好好發揮在這個位置的影響力，多做一些好事回饋社會」，周天成透露平日時間充裕，都會到偏鄉探視學童，日前到馬祖發生一段有趣的插曲，「當地小朋友一直不相信的說，周天成怎麼可能會來馬祖，後來看到我，竟拿出自己的島民證，要給我簽名」。

▲周天成目前是世界前十。（圖／三立提供）

▲多年的努力讓小天在世界羽壇佔有一席之地。（圖／三立提供）

目前周天成在世界羽聯排名穩居前10名，並且他已經取得年終賽參賽資格， 2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄，所有得獎人將在12月下旬的頒獎典禮上，接受公開表彰，屆時恰好沒有安排賽程，周天成已經同意將會以頒獎人的身分，在當天出席典禮。

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