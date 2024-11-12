「紅磡」不只是演唱會聖地！　只隔一條街⋯就是香港殯葬業聚集地

記者蕭采薇／台北報導

電影《破·地獄》藉由香港獨有的殯葬儀式探討生死議題，在香港上映三天創下1900萬港幣（約7931萬台幣）票房佳績，超越《九龍城寨之圍城》三天破千萬港幣的紀錄。《破·地獄》以香港紅磡為據點，除了頗具盛名的演唱會聖地「紅磡體育館」，鮮有人知僅一街之隔，紅磡同時是充斥悲傷、香港獨特殯葬文化的主要區域。

▲《破·地獄》金馬、金像獎雙料得主白只（右）在《破·地獄》特別演出。（圖／華映娛樂提供）

導演陳茂賢因經歷身邊親友接連離去，電影《破·地獄》醞釀誕生，藉由殯葬從業人員的生活環繞生死離別題材，打造金獎演員陣容同台飆戲，連同幕後團隊囊括超過40座金馬獎及香港電影金像獎殊榮。

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電影每天在此上演的破地獄，不僅是為超渡逝者的特有儀式，也是為了打破生者心結的最後道別，如同黃子華在電影中的經典表達：「活人，也需要破地獄。因為活著，其實也像是在地獄。」

▲金獎滿貫得主許冠文為戲特學「破地獄」儀式.。（圖／華映娛樂提供）



黃子華表示《破·地獄》拍攝帶給他從影30多年來從未遇過的後座力，更讓他在殺青後主動和原本認定此生不會再見的朋友重聚，是他接演本片極度珍貴的收穫。《破·地獄》集合香港兩代喜劇泰斗許冠文與黃子華領銜演出，由新銳導演陳茂賢執導，衛詩雅、朱栢康、秦沛、金燕玲等實力派演員共同演出。

▲金獎戲骨秦沛《破·地獄》演出關鍵角色。（圖／華映娛樂提供）

故事描述在疫情肆虐、各行業生意蕭條的背景下，婚禮策劃師魏道生（黃子華飾）被迫改行成為一名喪禮經紀人。起初因理念不合，與喃嘸師傅文哥（許冠文飾）產生許多衝突，因面對一位特殊的逝者、文哥的出手相助，他親歷文哥與女兒文玥（衛詩雅飾）相處的點點滴滴，也慢慢改變了道生對於職業及生活的態度，《破·地獄》將於12月6日全台上映。

▲《破·地獄》香港二代喜劇泰斗許冠文、黃子華睽違32年再合作。（圖／華映娛樂提供）