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理想混蛋香港開唱　驚呼「每次來都會胖1公斤」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團理想混蛋日前在香港旺角麥花臣場館開唱，主唱雞丁特地準備了陳奕迅的〈任我行〉獻給歌迷們，雞丁感性提到當初在聽到〈任我行〉這首歌時歌詞訴說的意義十分觸動他，也覺得跟他們自己的歌曲〈天真世界的叛徒〉有著很相像的涵義，並希望每個人在人生的道路上都要找到屬於自己的那片天空。而歌迷對雞丁的粵語發音給予高度評價，讓他相當窩心。

▲▼理想混蛋香港演唱會。（圖／何樂音樂提供）

▲理想混蛋香港開唱。（圖／何樂音樂提供）

理想混蛋當晚開場曲目包括《半熟理想》專輯中的歌曲〈沒有名字的地方〉、〈時間走了但你沒走〉，以及最新發行的成團七週年的熱血紀念單曲〈頑強〉。四位團員在台上用粵語親切向香港的歌迷們打招呼，並向粉絲們甜蜜告白，引起全場尖叫聲不斷。

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當理想混蛋的成名歌曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉前奏一下，全場歌迷陸續用手機打開手電筒創造燈海爲他們應援並共同合唱。團員們表示，每次來到香港都會忍不住吃很多港點及美食，有歌迷聽完直呼要請他們四人吃蛋撻，團員們笑說：「每次來香港都至少胖一公斤啦！」

▲▼理想混蛋香港演唱會。（圖／何樂音樂提供）

▲理想混蛋說每次來香港都會胖。（圖／何樂音樂提供）

今年成團七週年的理想混蛋，已經帶著溫暖動聽的音樂至許多城市及不同場館演出，他們才剛於十月底完成澳洲雪梨的場次，並受邀到墨爾本音樂節Oddshapes Festival演出。他們表示，每個城市的演唱會都有歌迷們一路相挺陪伴，感到非常幸福。

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