蓋兒Gail被陳傑瑞IG搭訕成功！　他竟差點帶壞學霸才女

記者蔡琛儀／台北報導

新加坡創作歌手陳傑瑞與泰國學霸才女蓋兒（Gail）跨國合作，推出新歌〈寶藏男孩〉，這首歌曲歷時兩年精心醞釀，期盼每個人都能找到身邊的寶藏男孩。兩人的合作契機來自於2021年的一則IG留言，陳傑瑞原本想找蓋兒一起翻唱，但最終決定直接寫一首歌。

▲陳傑瑞、Gail合作〈寶藏男孩〉。（圖／杰瑞克有限公司提供）

陳傑瑞與蓋兒的合作源於他在IG上看見蓋兒自彈自唱的影片，他提議兩人合唱一首歌，但最終決定自己寫一首歌給她。這首歌曲是他們跨國三部曲合作的開始，陳傑瑞表示接下來將有更多驚喜。在錄音過程中，陳傑瑞發現兩人的聲音非常合拍，蓋兒得知後詢問麥克風的價格，最後得知要50萬台幣，讓她錄音時變得格外小心，陳傑瑞見狀打趣說：「別擔心，只是50萬印尼盾啦！」才在蓋兒放下戒備，順利完成錄音，陳傑瑞事後也笑說：「這只是出於好心，絕不是把她帶壞啊！」

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〈寶藏男孩〉的MV使用了陳傑瑞自己設計的AI技術，創造出科幻場景，在拍攝過程中，他們反覆重拍擁抱的鏡頭，最終完成了唯美的MV場景。

▲▼陳傑瑞和Gail因IG留言結緣。（圖／杰瑞克有限公司提供）

而陳傑瑞去年在臉書上無預警宣布他即將成為爸爸，也透露：「老婆是圈內人，近年退居幕後，全心全意照顧寶寶。」他的女兒出生後，〈寶藏男孩〉成為女兒聽得最多的歌曲。他表示，成為父親的生活讓他感到無比幸福，他也期待在2025年的新專輯中，能夠寫出一些關於親情和幸福的歌曲。