ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聽海湧》日本指揮官來台演出！　牽線黃冠智、張寗赴東京發展

記者黃庠棻／台北報導

2024第五屆北投小戲節，上周五（8）日於北投拾米屋首度舉辦社群之夜，《聽海湧》中飾演田中指揮官的塚原大助，帶領創辦的劇團「52PRO！」跨海與台灣連線，除了宣布台日共製的壓軸演出《這十年，我們的祭典》即將登場，同時透露因戲結緣的黃冠智，確定在明年前往日本，與他共同出演舞台劇。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲塚原大助在《聽海湧》飾演田中指揮官。（圖／公視提供）

小戲節緣起於北投捷運站旁的「山峸二手書店」，由書店主理人王政中，與「山峸製作設計」負責人袁浩程共同經營，兩人皆為北藝大劇場設計出身，對於書店空間有著更多想像。穿過書店區域便能進入容納二十席左右的「舊峸劇場」，在劇場後方，更有舞台佈景再利用所打造的酒吧「ARTBAR」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

之所以會萌生舉辦小戲節的想法，計畫總監袁浩程表示，正是多年前因緣際會參與「52PRO！」在台演出的舞台製作，透過他們認識了東京下北澤小劇場文化，親身穿梭在古書店、居酒屋、小劇場林立的街區，充滿創作能量的環境十分令人嚮往。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

回台後，2019年便以打造「北投藝術鎮」為願景，以書店小劇場為軸心，發起第一屆北投小戲節耕耘至今，長期支持新興劇團，發展能量豐沛的小型實驗作品，近年更結合溫泉飯店文化，開發出桌遊互動式演出《天亮前的那卡西》，今年夏季正式進駐北投老爺酒店，展開近一個月的長銷演出。在歷經疫情，邁向五週年之際，小戲節隆重邀請「52PRO！」再次回到台灣劇場舞台，共同見證小戲節的階段性里程碑。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

立基於下北澤的「52PRO！」劇團，是由6位年逾40歲、充滿熟男魅力的演員所組成，今年適逢創團十週年，將為小戲節觀眾帶來的全新製作《這十年，我們的祭典》。團長塚原大助與劇作家川名幸宏特意抵台，前往北投展開深度的田野調查，期待透過溫泉與祭典，串連起台日兩地的文化記憶與共鳴，更藉此回顧劇團這十年來，為劇場奮不顧身的生命軌跡。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

擔綱本次編劇的川名幸宏，2017年亦是由「下北澤戲劇節」脫穎而出的新銳編導，除了以自身劇團「東京夜光」發表作品外，也頻繁與前傑尼斯事務所旗下劇場「東京環球座」合作，多次擔任演出編劇或助導；「52PRO！」團長塚原大助，近期因出演熱播台劇《聽海湧》田中指揮官一角而廣受矚目，如今再度帶領劇團重返台灣劇場，更抱持著高標準，期勉自身「必須帶給台灣觀眾最好的演出」。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

藉由參演《聽海湧》的機緣，除了在北投小戲節邁開台日共製的第一步，《聽海湧》同劇演員黃冠智，明年確定將前往日本演出舞台劇《南の友よ》，故事背景定調於二戰時期，劇中使用日語、台語，將於2025年5月29至6月8日於東京本多劇場演出。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

▲黃冠智、張寗將赴東京演出舞台劇。（圖／北投小戲節提供）

此外，以《女鬼橋》及《未來媽媽》等作品而受到矚目的張寗，也預計在劇中飾演黃冠智的姐姐，共同赴日演出。當晚兩位演員也出席社群之夜，為12月率先在下北澤首演的《這十年，我們的祭典》應援打氣。

《這十年，我們的祭典》自12月18日至22日，在下北澤本多劇場旗下「SUZUNARI劇場」（ザ・スズナリ）展開七場演出後，隨即移師臺灣戲曲中心小表演廳，並舉辦台灣公演記者會，自12月27日起至2025年1月5日，展開為期兩週共計8場的演出，屆時也將帶來更多台日合作的好消息。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

《這十年，我們的祭典》故時描述時值1940年代的日本，一處名為「南之澤溫泉」的戰時溫泉街，一群沒有被軍隊徵召的「初老」大叔們，今年也摩拳擦掌，開始籌備一年一度的盛大祭典。這個順應昭和初期旅遊熱潮所開發的溫泉小鎮，為了活絡觀光氛圍而定期舉辦的祭典，今年即將邁向第十年。

就算去年處於娛樂活動必須暫停的戰爭時期，大家仍以宣揚國威、安撫陣亡士兵的亡魂等各式各樣的理由，竭盡所能地舉辦了祭典。然而到了今年，儘管這群男人一心想再次打造祭典盛景，但戰情卻日益膠著，每況愈下，沒了歷史和傳統，沒了肩負者和支持者，甚至找不到任何理由與依據，就只是個辦了十年的祭典。這樣的祭典，實在有夠亂來！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

騎士追垃圾車「猛力一甩」　下秒慘摔翻滾...垃圾噴滿地

推薦閱讀

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

聽海湧, 塚原大助, 黃冠智, 這十年，我們的祭典

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝忻生病一周暴瘦！　曬照苦嘆「前胸後背快變2條直線」
  2. 《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人
  3. Matzka為他「罕見換新髮型」　自虧：像牛郎
  4. 吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
  5. 金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲
  6. Tizzy Bac「18年前經典歌」現蹤《影后》！　預告還會有驚喜
  7. 2024排行榜／韓1X歲網友「最常搜尋」的男女偶像　Karina個人就95萬
  8. 蓋兒Gail被陳傑瑞IG搭訕成功！　他竟差點帶壞學霸才女
  9. 參加陸綜《披荊斬棘4》身價大漲！　MIYAVI閃電宣布「退出日團」
  10. 獨家／統神參戰《拳上》激瘦10公斤！　原本要對打國棟「內幕曝光」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366