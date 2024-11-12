《聽海湧》日本指揮官來台演出！　牽線黃冠智、張寗赴東京發展

記者黃庠棻／台北報導

2024第五屆北投小戲節，上周五（8）日於北投拾米屋首度舉辦社群之夜，《聽海湧》中飾演田中指揮官的塚原大助，帶領創辦的劇團「52PRO！」跨海與台灣連線，除了宣布台日共製的壓軸演出《這十年，我們的祭典》即將登場，同時透露因戲結緣的黃冠智，確定在明年前往日本，與他共同出演舞台劇。

▲塚原大助在《聽海湧》飾演田中指揮官。（圖／公視提供）

小戲節緣起於北投捷運站旁的「山峸二手書店」，由書店主理人王政中，與「山峸製作設計」負責人袁浩程共同經營，兩人皆為北藝大劇場設計出身，對於書店空間有著更多想像。穿過書店區域便能進入容納二十席左右的「舊峸劇場」，在劇場後方，更有舞台佈景再利用所打造的酒吧「ARTBAR」。

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▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

之所以會萌生舉辦小戲節的想法，計畫總監袁浩程表示，正是多年前因緣際會參與「52PRO！」在台演出的舞台製作，透過他們認識了東京下北澤小劇場文化，親身穿梭在古書店、居酒屋、小劇場林立的街區，充滿創作能量的環境十分令人嚮往。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

回台後，2019年便以打造「北投藝術鎮」為願景，以書店小劇場為軸心，發起第一屆北投小戲節耕耘至今，長期支持新興劇團，發展能量豐沛的小型實驗作品，近年更結合溫泉飯店文化，開發出桌遊互動式演出《天亮前的那卡西》，今年夏季正式進駐北投老爺酒店，展開近一個月的長銷演出。在歷經疫情，邁向五週年之際，小戲節隆重邀請「52PRO！」再次回到台灣劇場舞台，共同見證小戲節的階段性里程碑。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

立基於下北澤的「52PRO！」劇團，是由6位年逾40歲、充滿熟男魅力的演員所組成，今年適逢創團十週年，將為小戲節觀眾帶來的全新製作《這十年，我們的祭典》。團長塚原大助與劇作家川名幸宏特意抵台，前往北投展開深度的田野調查，期待透過溫泉與祭典，串連起台日兩地的文化記憶與共鳴，更藉此回顧劇團這十年來，為劇場奮不顧身的生命軌跡。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

擔綱本次編劇的川名幸宏，2017年亦是由「下北澤戲劇節」脫穎而出的新銳編導，除了以自身劇團「東京夜光」發表作品外，也頻繁與前傑尼斯事務所旗下劇場「東京環球座」合作，多次擔任演出編劇或助導；「52PRO！」團長塚原大助，近期因出演熱播台劇《聽海湧》田中指揮官一角而廣受矚目，如今再度帶領劇團重返台灣劇場，更抱持著高標準，期勉自身「必須帶給台灣觀眾最好的演出」。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

藉由參演《聽海湧》的機緣，除了在北投小戲節邁開台日共製的第一步，《聽海湧》同劇演員黃冠智，明年確定將前往日本演出舞台劇《南の友よ》，故事背景定調於二戰時期，劇中使用日語、台語，將於2025年5月29至6月8日於東京本多劇場演出。

▲黃冠智、張寗將赴東京演出舞台劇。（圖／北投小戲節提供）

此外，以《女鬼橋》及《未來媽媽》等作品而受到矚目的張寗，也預計在劇中飾演黃冠智的姐姐，共同赴日演出。當晚兩位演員也出席社群之夜，為12月率先在下北澤首演的《這十年，我們的祭典》應援打氣。

《這十年，我們的祭典》自12月18日至22日，在下北澤本多劇場旗下「SUZUNARI劇場」（ザ・スズナリ）展開七場演出後，隨即移師臺灣戲曲中心小表演廳，並舉辦台灣公演記者會，自12月27日起至2025年1月5日，展開為期兩週共計8場的演出，屆時也將帶來更多台日合作的好消息。

▲第五屆北投小戲節台日共製舞台劇《這十年，我們的祭典》。（圖／北投小戲節提供）

《這十年，我們的祭典》故時描述時值1940年代的日本，一處名為「南之澤溫泉」的戰時溫泉街，一群沒有被軍隊徵召的「初老」大叔們，今年也摩拳擦掌，開始籌備一年一度的盛大祭典。這個順應昭和初期旅遊熱潮所開發的溫泉小鎮，為了活絡觀光氛圍而定期舉辦的祭典，今年即將邁向第十年。

就算去年處於娛樂活動必須暫停的戰爭時期，大家仍以宣揚國威、安撫陣亡士兵的亡魂等各式各樣的理由，竭盡所能地舉辦了祭典。然而到了今年，儘管這群男人一心想再次打造祭典盛景，但戰情卻日益膠著，每況愈下，沒了歷史和傳統，沒了肩負者和支持者，甚至找不到任何理由與依據，就只是個辦了十年的祭典。這樣的祭典，實在有夠亂來！