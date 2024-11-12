曾智希八點檔「一次背24頁台詞」全程零NG　淚腺開關驚呆眾人！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》近期播出後，收視率持續攀升，劇中演員的精湛演技也備受觀眾好評。近日，節目《娛樂超skr》直擊拍攝現場，演員們在片場的逗趣互動引發熱議。

▲《娛樂超skr》直擊《愛的榮耀》拍攝現場。（圖／民視提供）

在曝光的花絮中，資深演員王滿嬌、曾智希、洪毛、李又汝、楊瓊華等人在片場展現了良好的默契和幽默感。其中，曾智希演哭戲時，大家也意外發現了她的「淚腺開關」，她說台詞唸過去想到角色的際遇，眼淚就止不住，就也謝謝爸媽給她會說話的眼睛。

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▲《娛樂超skr》直擊《愛的榮耀》拍攝現場。（圖／民視提供）

而飾演「喜寶」的洪毛則對曾智希的演技讚不絕口，更透露曾智希一次要背24頁台詞，卻仍能保持零NG的紀錄，讓眾人佩服不已。

▲《娛樂超skr》直擊《愛的榮耀》拍攝現場。（圖／民視提供）

藝人王滿嬌透露看到劇中孫女們一個個漂亮動人，覺得自己太幸福，開心地自稱「孫女傻瓜」。鏡頭也捕捉到曾智希會摸她的下巴撒嬌，王滿嬌也不忘提醒明星保養重要性，說「你們擦保養品，記得要由下往上擦」，還自虧自己老了，沒辦法跟地心引力對抗。

▲《娛樂超skr》直擊《愛的榮耀》拍攝現場。（圖／民視提供）

李又汝聽到馬上回應王滿嬌「阿嬤妳超過80歲，已經很厲害漂亮了」，被讚美的王滿嬌則喜孜孜說「噓！當我永遠18歲就好」。戲裡戲外祖孫情深，溫暖了整個片場。

▲《娛樂超skr》直擊《愛的榮耀》拍攝現場。（圖／民視提供）