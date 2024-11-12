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58歲吳大維久違現身！　「狂炫4歲女兒」公開放閃嫩妻曝二胎計畫

記者黃庠棻／台北報導

由黃丹琪執導，集結一票金獎演員，包括準金馬影后夏于喬、數度入圍金鐘的曾少宗與是元介、以及金馬女配角張詩盈、資深型男吳大維和胡瑋杰、藍丞晞等演出。公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》（《念頭》）藉奇幻愛情輕喜劇探討高敏感族群與人際關係。

▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》舉辦媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之偕主創團隊今（12）日出席《念頭》媒體茶敘，演員們仿效劇中男主角劉平匯擁有將負面念頭吹進紅氣球的能力，將「念頭」吹入紅色氣球，一顆顆氣球在演員手上顯得趣味十足。拍攝前曾少宗為此苦練吹氣球技巧，甚至練到可以分辨哪些氣球適合用嘴巴吹，讓一顆都吹不起來的夏于喬直呼「少宗太強了！」

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▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》舉辦媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

久違在台灣拍戲吳大維，近期時常在社群媒體上分享帶女兒的花絮，今穿著一襲休閒正裝現身，仍保持凍齡外貌，在採訪中被問到是否會想再生第二胎，笑說「要問老闆娘」，坦言不想讓老婆太辛苦，加上覺得自己年紀已大，希望暫時享受現在的生活，不過他也沒有把話說死，直言「不是百分之百不可能，大概百分之32.6會想要」。

▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳大維久違現身。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，吳大維透露目前女兒約4、5歲，教育上最大的敗筆是「太早讓女兒接觸平板」，但一方面如果小孩被設限上網時間，辛苦的就是夫妻倆，直呼「被打敗了」。談到老婆，吳大維大方放閃笑說真實年齡是三十多歲，但「看起來像25歲」。

▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳大維久違現身。（圖／記者湯興漢攝）

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吳大維, 糟糕！我又吸走別人的念頭了, 夏于喬, 曾少宗, 是元介, 胡瑋杰

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