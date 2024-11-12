馬思純、張若昀兄弟情誼　「西裝合照被當伴郎」：他不把我當女的

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星馬思純近日與張若昀合作新劇《人之初》，兩人私下是多年好友，這次在劇中要演感情對手戲，反而讓他們忍不住笑場。回顧兩人過往的交情，當年張若昀的婚禮上，馬思純穿上西裝「似伴郎」的打扮曾引起話題。

▲馬思純和張若昀感情要好。（圖／翻攝自微博）



張若昀與妻子唐藝昕自2010年交往，2019年步入婚姻，現育有一女，一家三口幸福美滿。然而，在婚禮當天，馬思純因穿著西裝與伴郎伴娘合影，曾一度讓網友誤以為她擔任了「伴郎」一角，引發網上熱議。各大討論串紛紛調侃這段小插曲，覺得馬思純的裝扮格外有趣。

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近日，馬思純上節目談到與張若昀的合作時，也回憶了他們之間的友誼，幽默表示：「我和張若昀認識有十幾年了吧，我不把他當男人，他也不把我當女人。」她說道彼此拍攝時四目相交時，臉上更露出皺眉、撇頭和嘆氣的反應，引發現場笑聲。

▲馬思純說和張若昀不把彼此當男女看待。（圖／翻攝自微博）

馬思純這番超現實的發言吸引大批網友留言，笑稱「果然是好哥們，友誼長存」「這麼鐵的關係連伴郎都能當」「這兩人真的好搞笑」。實際上，馬思純當年是擔任婚禮司儀，並非伴郎，但這段插曲也成為他們多年友情的見證。

▲馬思純其實是司儀，當天還接到唐藝昕丟的捧花。（圖／翻攝自微博）