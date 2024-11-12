韓男星哭婚姻不幸「忍10年才離成功」　前妻怒駁斥：我常常被他打

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人金炳萬過去曾說和前妻（下稱A某）自2011年結婚後一年即開始分居，並在近10年的分居後提出訴訟才得以離婚，在《至親紀錄片-四人餐桌》中透露，多次提出離婚但遭前妻拒絕，稱自己在婚姻中忍受不幸，表面上卻必須裝作幸福以維持事業。A某則跳出來反駁，表示從未協議分居，並指控金炳萬在婚姻期間對她多次施暴。

▲金炳萬在《至親紀錄片-四人餐桌》傾訴婚姻不幸。（圖／翻攝自YouTube／채널A WORLD）



綜合韓媒報導，A某說和金炳萬實際在2010年結婚，並於2019年因金炳萬提出離婚訴訟而結束婚姻，在這段期間她從未聽過離婚或分居的提議，金炳萬搬出家中是因為女兒備考需要安靜的環境，但兩人從未協商分居。A某指稱金炳萬在婚姻中多次對她施加暴力，女兒也目睹過她被打的情況，不只如此，2022年金炳萬反控她涉及詐欺和盜竊等罪，但今年9月經過兩年的調查後獲判無罪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後，A某針對婚內多次家暴行為對金炳萬提出刑事指控，警方經過調查，於今年7月將金炳萬的家暴案移送至議政府地方檢察廳，A某稱在婚姻中遭受的虐待已成為她心中長期的痛苦，原本不想公開這些事實，但因家人無法正常生活才決定出面。她表示，看到金炳萬在節目中的言論備感痛苦，原本希望能以和諧的方式結束婚姻。

對於前妻的指控，金炳萬方的人士稱：「這些指控已由檢方不予起訴結案，當時金炳萬人在海外，不可能發生所謂的暴力行為。」金炳萬方還指出，A某可能是因金錢因素才向媒體披露相關指控，並提到A某的孩子仍在金炳萬的戶籍下，這場家務糾紛在雙方的公開言論中愈演愈烈，引發媒體與公眾的持續關注。