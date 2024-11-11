李多慧遭跟拍報警「反被控違規騎車」！　團隊正面回應了

記者孟育民／台北報導

啦啦隊女神李多慧騎機車環島5天後返家，返家時卻疑似遭一部白色小客車跟蹤到租屋處，途中一名陌生女子還裝成路人偷拍，李多慧事後在臉書發文：「對我們一直進行拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」並親自到新北市婦幼警察隊報案。據了解，這名跟拍女子疑似是某媒體的狗仔，沒想到如今李多慧又遭指控當天違規騎車，見到路人正在行經馬路，還強行帶頭轉彎未禮讓行人，引發熱議！

▲李多慧收工遭跟車，如今又被指控當天違規。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

根據《壹蘋新聞網》報導，李多慧9日結束活動後，和團隊一路騎車返家，同行騎車的樂天應援團長山G哥，除了邊滑手機邊騎車，見到路人正在行經馬路，還強行帶頭轉彎未禮讓行人，李多慧也有樣學樣滑手機，跟著不讓行人違規轉彎，引發熱議。對此，李多慧團隊回應：「感謝大家關心，因全案已報警，相關案件將配合警方流程處理，謝謝。」

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▲李多慧昨天至警局報案淚訴還原被跟蹤過程。（圖／資料照／記者陸運陞攝）

李多慧結束環島五天，卻因為遭到跟拍，導致不敢回家，罕動怒說：「雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。」她也不在容忍，昨（10日）下午在經紀人及工作團隊陪伴下，前往新北市婦幼警察隊報案。警方表示，目前已完成受理報案程序，三重分局也已鎖定行為人，將比對筆錄內容後查緝到案，而該涉案女子跟蹤李多慧已持續一段時間，因此已構成跟騷法，後續將以跟騷法偵辦。