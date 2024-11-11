雷／《珠簾玉幕》開虐「趙露思哭瘋」！4重要角色全領便當　慘到網崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

趙露思與劉宇寧主演古偶《珠簾玉幕》，近日開播獲得極大關注，兩人確認心意後瘋狂放閃，餵觀眾吃了好幾袋狗糧，沒想到才恩愛了幾集，到了18集劇情急轉直下開虐，一連多個重要角色領便當，讓粉絲全都崩潰：「這是什麽人間絕望呀！」

▲《珠簾玉幕》才甜了2集就開虐。（圖／翻攝自微博）



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《珠簾玉幕》最新劇情大反轉，燕子京（劉宇寧飾演）和端午（趙露思飾演）在16集才剛經歷生死關卡確認彼此心意，到了第18、19集卻開虐，商隊一行人到了西域琅嬛塢，端午卻被驪龍盜綁架，燕子京成功救回端午後，又得知能為自己解毒的巫醫被殺，所剩時日不多，不捨端午再被捲入危險，決定趁端午熟睡時離開，自己帶上暗衛出發剿滅驪龍盜，怎料驪龍盜卻冒充商隊護衛偷襲，燕子京及親信康踞浴血奮戰，卻身受重傷。

▲《珠簾玉幕》趙露思哭戲。（圖／翻攝自微博）

在一片激戰中，曹大、響仔誓死保護衛司會和小蝦米，勇敢對抗盜賊，全慘死刀下，衛司會為了護著小蝦米，擋下盜賊的刀，最後也難逃一死，小蝦米逃命衝出小巷，剛好遇上甦醒前來尋人的端午，卻遭躲在屋頂上的盜賊頭目靂魁一箭射死，端午目睹弟弟被殺，崩潰抱著小蝦米的屍體痛哭。

▲《珠簾玉幕》燕子京商隊主要4角色全死了。（圖／翻攝自微博）



此時，靂魁又瞄準端午準備射出第2箭，燕子京因腿傷難以行動，眼看端午命在旦夕，只得同時拔箭試圖擊落靂魁的殺人之箭，雖然成功打落靂魁的箭，卻不慎射中端午，端午也目睹了燕子京對自己射箭的一幕，加上聽到衛司會死前大喊：「商隊侍衛要殺我們！」誤以為是燕子京背叛了自己和夥伴，她眼中帶著絕望心碎和憤恨癱倒在火海，不只燕子京傷心欲絕，連觀眾都跟著看哭。

▲《珠簾玉幕》燕子京和端午產生隔閡關鍵場面。（圖／翻攝自微博）



燕子京眼見愛人受困火海，卻因傷重昏了過去，被康踞硬拖著逃離現場，醒來後仍惦記著愛人安危，命康踞尋人，得知端午倖存，卻擔心對方再遭波及，決定強忍思念避不見面，使得兩人誤會越來越深。而端午身心俱疲，長途跋涉要回到揚州，途中意外和越雲岫重逢，救下差點遭侵犯的越雲岫，最後兩人一路互相扶持，順利回到揚州。

11日中午播出第20集，燕子京離開西域後也同樣回到揚州，繼續向崔家報仇，併購崔家數十家店鋪，崔敬初憤而自盡，端午意外得知燕子京也在揚州，趁大雨之夜找上燕子京，悲痛質問琅嬛塢當晚慘案：「所以你想殺了我？」燕子京強忍眼淚，撂狠話逼端午離開：「給我滾出揚州，離我遠一點！」

▲《珠簾玉幕》燕子京和端午決裂。（圖／翻攝自微博）



在短短3集中，趙露思的演技獲得廣泛讚譽，將角色從找到心愛之人的幸福，到親人被殺、遭背叛的絕望情緒轉換得淋漓盡致，讓觀眾看了跟著鼻酸，而劉宇寧在劇中的表現也同樣精彩，尤其是他試圖挽救愛人，卻導致更大誤會的情節中，無奈和悔恨表情深刻地刻畫了角色的內心世界，而這段情節也是全劇開虐名場面，更成為劇情翻轉的主要分水嶺。

▲《珠簾玉幕》趙露思哭戲。（圖／翻攝自微博）