歐漢聲離婚3年！自爆跟前妻「剛結婚就不合」　度蜜月機場發飆內幕曝光

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》周三（13日）晚間10點播出「蜜月旅行就這樣被你毀了！夫妻旅遊吵不停」，代班主持人歐漢聲提到，和前妻當初在度蜜月時第一天就吵架：「我們從第一次旅行就合不來，蜜月飛夏威夷，她比我先到，她在機場等到翻臉，直接在機場大發飆。」





▲歐漢聲和前妻度蜜月飛夏威夷，第一天就在機場發飆。（圖／中天綜合台提供）



歐漢聲還透露和另一半旅遊最怕遇到前任或跟前任有關的回憶：「北海道有家店裡的鹿肉肉汁蛋包飯太好吃了，所以我每次去都會吃，也都會帶朋友去，有一次我帶了當時的現任去，結果她一看到店裡的紀念簿就當場跑掉。」同場來賓李新也遇過相同狀況：「跑就輸了，我看到他（沈世朋）跟前女友的照片被貼在店家櫥窗上，我衝進去跟店家說『可不可以再拍一張，把我換上去』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李新對付老公有一套。（圖／中天綜合台提供）



李新則對沈世朋安排的蜜月行程感到不滿：「他非常倉促選了峇里島，我想說剛結婚不吵架就隨他吧，結果他飯店訂到森林裡去，房間有很多小蛇、壁虎鋪滿牆，我很害怕，但他安排的行程更可怕，都是很硬的戶外活動。」去過峇里島度假的歐漢聲則建議適合女生的在地行程：「一下飛機就先去SPA，晚上穿得漂漂亮亮去餐廳，白天逛街腳酸了就再去SPA，或者也能一起游泳，在陽光下喝香檳。」

▲沈世朋被抱怨。（圖／中天綜合台提供）



這套行程果然讓李新聽了很心動：「你很正確！但這麼正確為什麼還會離婚？」犀利的問題讓歐漢聲笑到不知道怎麼接話，而李新不滿峇里島行程其實還有一個原因：「我老公跟前任也去過峇里島。」這話讓沈世朋聽了震驚不已，更好奇老婆怎麼會知道？李新則說：「你電腦都有以前的照片，我偶爾會看。」



