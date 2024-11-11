陶喆宣布明年「進軍戶外場開唱」　沒唱〈Melody〉原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆9日、10日連兩天在台北小巨蛋開唱，昨晚順利結束，讓不少歌迷都看得意猶未盡，他昨晚在演唱會上預告明年還會繼續演出，會後記者會也證實此事，表示明年將挑戰戶外場，至於是否會是大巨蛋？陶喆笑說：「我們先讓杰倫去挑戰。」雖表示實際場地要問主辦方，但應該都是兩萬人起跳的場地；而台北場的延伸舞台、衛星舞台是這次巡迴第一次搭，頗考驗體力，也算是為了明年戶外場做暖身。

▲▼陶喆展現驚人體力，在會後記者會擺出各種愛心手勢，表情也很逗趣。（圖／記者周宸亘攝）

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55歲的陶喆在演唱會上連唱三個小時，沒有舞者，甚至也沒換太多華服，「就是回到音樂，可以有一場演唱會是純粹的音樂，是整個團隊目標。」但也坦言真的不容易，「台北肯定會比較長，因為沒有時長限制，所以回到台北想多給一些歌曲，唱了30首歌，但沒有舞者嘉賓真的蠻累。」他形容宛如跑馬拉松，要適時自己做配速，表示曾唱過連續三天，主辦問他要不要再加場，讓他嚇得連忙拒絕，但還是非常感謝老歌迷、新歌迷的支持。

陶喆這次準備的歌單全是歌迷耳熟能詳的歌曲，但週六場有歌迷點歌〈Melody〉，陶喆馬上回：「不是Ｍ開頭那首，謝謝，今天Penny在我跟你說。」被虧「求生欲」很高。由於這首歌外傳是他當年寫給前女友Melody（殷悅），被問到以後是否都不會再唱？陶喆大笑虧：「這問題問得很好。」並表示其實這次還是有很多歌沒有唱到，像是原本〈望春風〉前要唱〈Angeline〉，結果忘了唱，「我之前在很多地方都有唱〈 Melody〉，但也不是每個地方都唱。」解釋曲目編排有很多考量，並非刻意不唱。

▲陶喆演唱會獲得極大迴響。（圖／記者周宸亘攝）

這次陶喆演出也相當熱情和粉絲擊掌代替握手，就是擔心戒指不見，他表示在這套巡迴開始時就在右手無名指戴上一枚鑽戒，有一次彈吉他耍帥，戒指就飛出去不見了，後來有好心人拾獲寄還，「雖然不是什麼多貴的戒指，但對我來說很有意義」，也讓他直呼：「這世界上真的有很多好心人士！」而睽違11年的新專輯他承諾一定會年底前發行，且不止10首歌，應會收錄超過10首歌曲，是一張相當大的作品，目前已陸續在錄音編曲中。