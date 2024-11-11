丁文琪「依偎林宥嘉肩膀」深夜難得放閃！被反拍床照…私下互動超甜

記者潘慧中／綜合報導

林宥嘉10月底在東京巨蛋舉辦首場個人演唱會，丁文琪也低調相隨，直到10日深夜，老婆才在社群網站上傳當時的照片，小倆口難得放閃的畫面立刻吸引破萬人按讚。

▲丁文琪依偎林宥嘉。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



丁文琪幽默形容這系列照片是「東京追星日記」，而她口中的「星」就是老公林宥嘉，愛的視角從台下一路到後台。不只這樣，夫妻倆還把握空檔吃美食，林宥嘉不經意捕捉下丁文琪的各種美，連老婆睡眼惺忪窩在床裡的模樣都拍了下來。

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▲林宥嘉期待下次能再多拍丁文琪的美照。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



除了獨照，夫妻合照也難得PO上社群網站。可以看到林宥嘉洗手到一半，丁文琪依偎在他的肩膀上，瞇起眼睛、對著鏡子拍照，還有他對著門的玻璃拍下和老婆的合影，互動甜蜜又逗趣。

▲林宥嘉自拍和丁文琪的合照。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



更閃的是，這系列照片曝光後，林宥嘉在丁文琪的貼文留言區附上一個眼冒愛心的表情符號告白了，「期待下一次，我再來拍更多妳」，幸福氛圍感染了大批粉絲。

▲▼林宥嘉東京開唱，丁文琪愛相隨。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

