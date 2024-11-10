王識賢為玖壹壹罕見開唱！　黑衣男突衝上台奪麥...竟是超大咖男神

記者蔡琛儀／台北報導

「本土天團」玖壹壹於昨天、今天兩天在台中水湳中央公園，舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2024」萬人音樂節，慶祝成軍15週年，首日演出吸引了5萬人朝聖，還請到已經許久沒有公開開唱，近年都往電影和電視劇發展的金曲歌王王識賢帥氣登場，與玖壹壹合唱〈做你的格〉。

▲▼玖壹壹不僅請到王識賢難得公開演唱，連王陽明（下右二）也請上台。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

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王識賢十分看好玖壹壹，大讚：「聽說你們15年，我出道30多年了，相信未來15年，會是玖壹壹的一片天。」隨後健志突然說：「等一下，我們今天有帶一個人來，邀請了一位『格』來，歡迎麥可哥（王陽明）。」王陽明驚喜現身，讓他和王識賢兩位《角頭》雙帥合體，台下頓時爆出尖叫，王陽明還撂電影台詞：「你們知道大橋頭是誰的嗎？是我爸的！」健志也cue洋蔥學一下，讓全場笑翻。

而與玖壹壹結緣於實境節目的天團動力火車昨天也特別為他們趕場力挺，尤秋興先是獻上恭喜：「聽說健志（老婆）即將生小孩了，我覺得年輕還是有優勢，我很羨慕。」健志幽默說：「說真的，做那檔事就是要『趁少年』。」接著雙天團演唱〈趁少年〉、〈再會中港路〉。

▲玖壹壹與動力火車。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

昨晚演出也請到金曲樂團TRASH，主唱阿夜說：「很開心來到南北貳路，聽說玖壹壹15年了，很恭喜他們。」鼓手魁剛打趣接話：「還聽說健志當爸爸，健志說要跟我學鼓到現在還沒學，可能要他兒子來學了。」而身為主揪的玖壹壹，感謝歌迷支持，並帶來新歌〈南北二路〉，以及首次演唱全新單曲〈哥哥帶上我〉。今天卡司陣容還有八三夭、沈文程、高爾宣、麋先生、U:NUS、固定客，兩天共超過30多組歌手一起嗨翻中台灣。

▲TRASH。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）