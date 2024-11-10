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痛哭曾莞婷被安慰「明星是普通人」　《影后》愛恨現實也在發生中

記者黃庠棻／台北報導

生存影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結影后級卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等聯手飆戲，7日上線之後在網路上引發熱烈討論。寫實描繪演藝圈的「愛恨情仇」，也觸發了觀眾對於人類七情六慾的討論，造成多派粉絲以不同角度寫下觀後感。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》上線後，引發熱烈討論。（圖／Netflix提供）

《影后》先前舉辦開播記者會，主演之一的曾莞婷當場情緒失控淚崩，談到自己拍完後一直無法抽離，甚至坦言一直有想離開演藝圈的念頭。當時，坐在一旁的金馬影后楊貴媚看了她的真情流露，忍不住對著鏡頭說道「藝人也是普通人」，一句話就總結了本劇想要傳達給觀眾的背後含義。

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▲▼Netflix演藝職人劇「影后」即將上線，11/4劇中女演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶聯袂出席上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲曾莞婷在《影后》記者會淚崩。（圖／記者湯興漢攝）

楊貴媚的這句「藝人也是普通人」，道盡了許多明星的無奈，縱使也有人類的七情六慾，卻無法公開表達自己內心最深處的心情，或許這就是《影后》想要傳達的故事；反之，《影后》所演繹出的所有人與人之間的感情，也正是許多民眾對於自身生活的投射，觀看完全劇後，了解的不是只有演藝圈的真實性，也對於個人生活有了新的感受。

▲▼Netflix演藝職人劇「影后」即將上線，11/4劇中女演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶聯袂出席上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊貴媚在記者會上以一句「藝人也是普通人」安慰曾莞婷。（圖／記者湯興漢攝）

單親媽媽vs叛逆女兒

在親情的部分，所有網友最熱議的就是謝瓊煖與李雪的「相愛相殺」母女檔。謝瓊煖所飾演的柯麗芬為了撐起一個家，讓女兒毫無壓力地生活，變身什麼戲都接的八點檔演員，就連女兒求學時期受傷，都沒有辦法好好地陪在身邊。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖在《影后》飾演單親媽媽。（圖／Netflix提供）

這也成為李雪所飾演的唐寶兒（TB）的童年陰影，雖然知道母親對自己的付出，卻因為小時候的傷痛，長大回國後對媽媽築起了一道牆。一幕謝瓊煖試鏡李雪執導電影的畫面，看得觀眾看掉多張衛生紙，或許就在這個時候，唐寶兒心中對於媽媽築起的那一道牆，也逐漸一點一滴地瓦解了。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖在《影后》飾演單親媽媽。（圖／Netflix提供）

這一對相愛相殺的母女關係，或許也發生在許多民眾的日常生活中，在看完《影后》之後，身為女兒的觀眾也許更能理解母親在外奔波的辛苦；身為母親的影迷也能體會叛逆女兒的需求與內心世界，並試著用唐寶兒與柯麗芬在片中「分享秘密」的方式慢慢地解開心結。

▲《影后》。（圖／翻攝自Instagram）

▲李雪在《影后》中和謝瓊煖有精彩對手戲。（圖／翻攝自Instagram）

愛情的本質

《影后》兩大女主角周凡（楊謹華飾）、薛亞之（謝盈萱飾）正好帶出兩條截然不同的愛情線，兩人反轉的故事在播出後更是許多網友最為熱議的篇幅。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》對於愛情的描寫也讓網友身有所感。（圖／Netflix提供）

周凡個性敢愛敢恨，在姊妹淘中原本是最「沒人愛」的那一個，殊不知故事走到最後卻是在愛情裡最幸福的一位，正是因為她的直率、真性情，吸引了「年下小狗」流氓（詹懷雲飾），最後的大膽追愛也看得許多影迷露出姨母笑，紛紛發自內心地為周凡感到開心。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》對於愛情的描寫也讓網友身有所感。（圖／Netflix提供）

相較於周凡，薛亞之的感情之路就沒有如此順遂，一開始以為嫁給了真愛李子齊（薛仕凌飾），婚後毅然決然斷掉演藝圈的工作，成為導演背後最偉大的女人、推手，替老公籌資金、收拾爛攤子，甚至為了丈夫的希望，辛苦在肚皮上打排卵針打到瘀青。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》對於愛情的描寫也讓網友身有所感。（圖／Netflix提供）

薛亞之一切的付出，都只為了那個原以為眼裡只有她一人的李子齊，沒想到時間的流逝加上小三史艾瑪（林廷憶飾）的出現，成為壓垮婚姻的最後一根稻草。得知老公出軌後，總是流露出女強人氣勢的薛亞之人前裝沒事，卻只會在閨蜜面前露出最脆弱的一面，所有的辛苦都無法跟最親近的枕邊人分享。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》對於愛情的描寫也讓網友身有所感。（圖／Netflix提供）

當薛亞之看到李子齊看著史艾瑪的畫面痛哭的那一刻，她心裡明白了，老公不是一時的肉體出軌，而是內心真的動搖了，最後果斷選擇離婚，斷開那個心裡已經沒有她，而是只有工作需要她的男人。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲《影后》對於愛情的描寫也讓網友身有所感。（圖／Netflix提供）

在愛情裡，《影后》描寫的已經不是只有演藝圈的七情六慾，在現實生活中也正寫實地上演中，面對出軌的另一半，有的人選擇原諒，有的人會果斷分開，有的人則是跟一開始的薛亞之一樣選擇「再試試看」，或許正陷入感情苦惱的你，看完《影后》會有不同的心情轉換。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》播出之前許多網友都好奇演藝圈是否有真友誼。（圖／Netflix提供）

友情

「演藝圈是否有真友誼？」、「逝去的閨蜜情是否能找回？」這些是許多影迷在觀看《影后》前的疑問，大部分的觀眾看完之後，感受到的都是正面的反饋，尤其是周凡與薛亞之在後半段慢慢地和解，看得不少網友熱淚盈眶，直呼「這就是大人的友誼」、「好感動」。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》播出之前許多網友都好奇演藝圈是否有真友誼。（圖／Netflix提供）

同事情

說到《影后》最經典的場面之一，許多網友一定會立刻想到鍾欣凌飾演的胖姐，要跟旗下藝人史艾瑪（林廷憶飾）道別的那一幕，身為挖掘寶藏的經紀人最後的那一句「是我先發現妳的」，並強忍著眼淚開車離去，鍾欣凌演活了一個讓演員放手去飛的經紀人。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲鍾欣凌在《影后》的演技令人動容。（圖／Netflix提供）

另一個經紀人壁虎（黃迪揚飾）一人要帶兩位個性截然不同的影后楊貴媚、曾莞婷，一個是溫暖、資深的影后，另一個則是傲嬌又自我要求慎高的公主，看他如何面面俱到應付兩位女星，同時又必須討好所有劇組，更要在工作與私人生活中找到平衡，也是本劇的一大看點之一。

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚在《影后》飾演楊貴媚、曾莞婷的經紀人。（圖／Netflix提供）

撇除經紀人的工作，民眾在現實生活中的職場生活中也會因為本劇而產生共鳴，可能包夾在嚴厲上司與菜鳥下屬之間，如何準確劃分工作與私人生活，可能正是現代人所面臨的課題之一。

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚飾演的經紀人必須面面俱到，或許是許多職場人的縮影。（圖／Netflix提供）

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影后, 楊謹華, 謝盈萱, 薛仕凌, 陳庭妮, 謝瓊煖, 楊貴媚, 鍾欣凌, 曾莞婷, 詹懷雲

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